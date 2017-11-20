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16:12 (мск), источник: Prokazan.ru

Средняя зарплата в Татарстане выросла до 31,3 тыс рублей

Средняя заработная плата в Татарстане за 9 месяцев текущего года выросла на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31 389 рублей. Об этом сообщает Татарстанстат.

Источник: Prokazan.ru

Также сообщается, что реальная заработная плата выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Напомним, в Казани средняя ежемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий и организаций за первое полугодие текущего года выросла до 39,3 тысяч рублей.

А прожиточный минимум в Татарстане составил 8 568 рублей. Так, величина прожиточного минимума за II квартал 2017 года составляет 8 568 рублей, для трудоспособного населения — 9 142 рубля, пенсионеров — 7 029 рублей, детей — 8 490 рублей.

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