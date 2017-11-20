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16:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре газифицировали три поселка

В Краснодаре газифицировали поселки Российский, Индустриальный и Плодородный.

В них построены газопроводы низкого давления, что позволяет газифицировать более 500 частных домов (80 — в Российском, 120 — в Индустриальном, 300 — в Плодородном).

По информации городской администрации, на данный момент на 70% завершены работы по газификации поселка Березового. Газ в жилые дома здесь должен пойти в 2018 году.

В будущем году планируется газификация 1-го отделения ОПХ «Колос», готовятся документы по газификации поселка Белозерного и жилого массива в границах улиц Лесопосадочная-Средняя-Окраинная.

Также в краевую программу на будущий год включено строительство внутренних сетей в хуторах Копанском и Новом, на участках, выделенных многодетным семьям для ИЖС. Здесь все работы планируется завершить в 2021 году.

— Особое внимание в ближайшие три года будет уделено газификации земельных участков, выделенных многодетным семьям под строительство жилья, — сообщил заместитель главы Краснодара Евгений Зименко.

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