Власти региона вводят новые выплаты семьям с детьми взамен компенсаций за детсад

Источник: Новый Калининград

«Мы приняли решение что мы будем вводить новый вид выплат для семей с детьми, вот сейчас с коллегами будем формулировать положение того, как эта поддержка будет оказываться», — заявил Алиханов.

Также, по его словам, скорее всего, будут увеличены объемы поддержки семьям с детьми, выплачивающим ипотеку.

«Сейчас порядка 35 млн рублей заложено в бюджете. Я думаю, что мы можем принять решение об удвоении этой цифры для всех семей. Для тех, кто до определенного момента родил первого ребенка», — отметил губернатор, назвав это «инструментом для стимулирования ранних рождений». Увеличить выплаты позволит ожидаемый рост поступлений в бюджет по налогу на движимое имущество, добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что региональные власти лишили компенсаций часть семей с детьми, посещающими детские сады, оставив льготу только тем, кто в состоянии подтвердить свою малообеспеченность. На вопрос журналиста «Нового Калининграда»: «Почему?», — губернатор Антон Алиханов ответил: «По кочану». Позже он извинился за эту выходку через своего помощника.

Также напомним, ранее в Калининградской области реализовалась региональная программа «Молодая семья». Семьи, в которых одному из супругов не исполнилось 35 лет, имели право на субсидию из областного бюджета на решение жилищной проблемы. Дополнительные субсидии выплачивались после рождения детей. В целом в 2006—2009 годах господдержку в рамках областной программы получили 2758 молодых семей на общую сумму более 1 млрд рублей. 440 млн поступили из областного бюджета, 795 млн — из местных бюджетов. В 2009 году программа «Молодая семья» была приостановлена из-заэкономического кризиса.

Экс-губернатор Георгий Боос обещал восстановить ее до 2011 года. Долги перед семьями, вступившими в программу, он обязал погасить за счет местных бюджетов муниципалитетов. Это спровоцировало скандалы с задержками выплат.