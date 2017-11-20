С 1 декабря размер минимальной заработной платы увеличится на 15%

Согласно Указу, с 1 декабря 2017 года на территории Республики Узбекистан минимальный размер заработной платы составит 172 240 сумов в месяц, пенсии по возрасту — 336 880 сумов в месяц, пособия инвалидам с детства — 336 880 сумов в месяц, а пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы — 206 720 сумов в месяц.