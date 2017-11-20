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16:02 (мск), источник: UzReport.news

С 1 декабря размер минимальной заработной платы увеличится на 15%

Президент Республики Узбекистан подписал указ о повышении с 1 декабря 2017 года размеров заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий в среднем на 1,15 раза (15%).

Источник: UzReport.news

Согласно Указу, с 1 декабря 2017 года на территории Республики Узбекистан минимальный размер заработной платы составит 172 240 сумов в месяц, пенсии по возрасту — 336 880 сумов в месяц, пособия инвалидам с детства — 336 880 сумов в месяц, а пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы — 206 720 сумов в месяц.

Хозрасчетным предприятиям и организациям предписано производить с 1 декабря 2017 года повышение размеров заработной платы в соответствии с минимальной заработной платой, установленной настоящим Указом, за счет повышения эффективности производства и снижения затрат труда.

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