В Екатеринбурге запуск трамваев по улице Татищева перенесли на неопределенный срок

В Екатеринбурге открытие трамвайного движения на улице Татищева вновь перенесли. На этот раз на неопределенный срок. Дело в том, что Ростехнадзор обнаружил ряд ошибок в документах, которые были переданы им из ТТУ.

— Мы не увидели технических условий. Что-то по мощности не вяжется. Реконструировали подстанцию, увеличивали трансформаторную мощность, а фактически на бумаге она осталась та же. Вроде трансформаторы-то большей мощности устанавливали, но мы не видим в проекте расчёт с учётом новых потребителей — линии ТТУ, — рассказали специалисты Ростехнадзора.