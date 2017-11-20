В Екатеринбурге запуск трамваев по улице Татищева перенесли на неопределенный срок
В документах по реконструированной подстанции обнаружены нестыковки.
В документах по реконструированной подстанции обнаружены нестыковки.
В Екатеринбурге открытие трамвайного движения на улице Татищева вновь перенесли. На этот раз на неопределенный срок. Дело в том, что Ростехнадзор обнаружил ряд ошибок в документах, которые были переданы им из ТТУ.
— Мы не увидели технических условий.
Все замечания Ростехнадзор изложит письменно до конца этой недели, после чего вернет документы обратно в ТТУ. Перед повторной сдачей бумаг,