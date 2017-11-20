Нижегородское правительство планирует выделить 163 млн рублей на достройку «долгостроев» в 2018 году

Об этом сообщает региональное министерство строительства 20 ноября 2017 года. Согласно информации, в проекте областного бюджета на 2018 год на представление мер государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий или бездействия застройщиков, включены 223,57 млн рублей. Из них 162,7 млн рублей выделено на достройку «проблемных» жилых домов, ещё 60,87 млн рублей — на выплату денежных компенсаций гражданам по объектам, завершение строительства которых невозможно, или гражданам, пострадавшим от двойных продаж.

Как сообщалось ранее, на достройку двух домов второй очереди ЖК «Европейский» в Нижнем Новгороде необходимо более 300 млн рублей, на достройку ЖК «Новинки Smart City» — 2,26 млрд рублей. В начале октября 2017 года министерство строительства также сообщало о том, что продолжается поиск подрядчика для достройки ЖК «Новинки Smart City». Ранее также сообщалось, что банк «Российский капитал», занимающийся достройкой домов ГК «СУ-155» (застройщики ОАО «Нижегородкапстрой» и «ДСК — НН»), планирует ввести в эксплуатацию четыре дома в Нижегородской области до конца 2017 года. После этого в регионе не останется жилых домов ГК «СУ-155», строившихся с привлечением средств дольщиков.