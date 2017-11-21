В ожидании криптовалют: будут ли легализованы они в Беларуси?

Источник: Reuters

Есть ли потенциал?

Генеральный директор группы компаний BelHard Игорь Мамоненко назвал себя оптимистом и высказал уверенность в будущем криптовалют.

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«Как средство расчетов, они выигрывают с точки зрения надежности и безопасности, к примеру, перед тем же долларом, — сказал он на пресс-конференции. — Количество криптовалют известно, и они не могут куда-то исчезнуть. В целом, вся система имеет очень высокий коэффициент надежности».

«Что касается властей государств, их, понятно, не устраивает анонимность: ведь любое юридическое лицо может завести кошелек криптовалют и осуществлять платежи в любой части планеты. Так, запретить криптовалюту практически нельзя. Формально ни одно законодательство ни одной страны мира сегодня не признает их деньгами. Собственно, это запись в интернете. Но нужно исходить из того, что криптовалюта будет распространяться в независимости от воли того или иного государства», — дополнил он.

В свою очередь директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка Сергей Лазюк заметил, что сегодня мнения профессионального сообщества насчет криптовалют расходятся.

«Одни говорят, что это будущее мировой финансовой сферы, — сказал он. — Мол, в дальнейшем нас ждет крах существующей финансовой системы и переход на расчет между государствами, участниками рынка в криптовалютах. Вторые же имеют совершенно противоположную точку зрения: они уверены, что это очередной пузырь, пирамида наподобие МММ».

«Что касаемо Беларуси, сможет ли Нацбанк в дальнейшем развить рынок так, чтобы органично включить туда рынок криптовалют и суметь управлять этим рынком, покажет время», — дополнил представитель банка.

Криптовалюта как фантик от конфеты

И все же, несмотря на то, что рынок криптовалют продолжает расти во всем мире, в Беларуси их правовой статус пока неясен. Они не считаются ни деньгами, ни услугами, ни ценными бумагами.

«В Беларуси, все, кто так или иначе сегодня связан с технологией блокчейн, криптовалютами, на своем пути через какое-то время упираются в стену, — отметил создатель первой белорусской криптовалюты Taler Денис Лавникевич. — Почему? Потому что пока нет “декрета о ПВТ” (которого все ждут), неизвестно, в каком правовом поле ты можешь оказаться после его подписания».

Пока в Беларуси юридический статус любой криптовалюты — это фантик от конфеты, считает эксперт.

«Сегодня бизнес не может законно осуществлять сделки в криптовалютах, для этого нужно законодательство, максимальная легализация криптовалют. Но здесь есть один момент: если криптовалюта займет определенную долю транзакциий, то белорусский, российский рубль становится востребован в меньшем объеме. А государству как эмитенту национальной валюты это невыгодно. И сейчас криптовалюты, к сожалению, доминируют на сером и черном рынке, это оружие, нефтяные сделки», — говорит Игорь Мамоненко.

При этом, на его взгляд, это не значит, что государство должно бездействовать и игнорировать данный вопрос, нужно наоборот сделать так, чтобы анонимность такого рода исчезла. Нужно наблюдать за развитием международного законодательства в этом вопросе.

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«В Беларуси сейчас как раз идет процесс реформирования законодательства, в том числе и в области IT. Возможно, Беларусь станет такой экспериментальной площадкой и одна из первых сформирует законодательство в этой области», — предположил он.

Рубли можно будет обменять на криптовалюты

Что интересно, по словам Сергея Лазюка, в Беларуси в будущем может появиться система обмена криптовалют на реальные деньги.

«В “декрет о ПВТ” будут внесены определенные законодательные изменения, — сказал он. — Ожидается, повторюсь, пока вопрос на рассмотрении, что в Беларуси будет действовать система обмена криптовалют».

Сергей Лазюк отметил, что, по сути это будут легализованные обменные пункты, где любое физическое лицо сможет обменять белорусские рубли, только не на доллары и евро, а на криптовалюты.