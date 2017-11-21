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01:58 (мск), источник: Ведомости

США приближаются к торговой войне с Китаем

За месяц до ноябрьского визита президента США Дональда Трампа в Пекин китайские власти сделали Вашингтону предложение, от которого, как они считали, невозможно отказаться.

Пекин хотел, чтобы лидеры двух стран представили план расширения доступа иностранных организаций к финансовому сектору Китая, говорят знакомые с ситуацией люди. Предыдущие президенты США годами добивались этого. Но, к ужасу Пекина, предложение не заинтересовало Вашингтон. Китай заново сделал его во время визита Трампа, но был вынужден объявить об инициативе уже после его отъезда.

Представитель Белого дома назвал предложение Пекина «приветствуемым, но сильно запоздалым» шагом и отметил, что это «только одна из многих проблем, которые нужно решить Китаю для предоставления честного доступа к своему рынку».

Холодная реакция Белого дома отражает кардинальные изменения политики США в отношениях с Китаем. Администрация Трампа не хочет уступок в торговле во время встреч на высоком уровне.

По ее мнению, такой подход позволил Китаю продолжать политику, невыгодную американскому бизнесу. Вашингтон думает о введении торговых санкций или принудительных действий против Китая, чтобы серьезно повлиять на его торговую политику.

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«В целом подход теперь заключается в том, чтобы не вести переговоры о крохах и не радоваться маленьким сделкам, которые принесут небольшой результат», — отмечает американский чиновник. «США уверены, что только угроза односторонних действий заставит Китай измениться», — говорит Скотт Кеннеди, замдиректора Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Пекин же начинает осознавать, что США могут значительно ужесточить свою позицию.

Администрация Трампа изучает несколько мер против Китая. Ожидается, что решения будут приняты в начале 2018 г. В частности, Вашингтон думает снова ввести не использовавшийся с начала 1980-х гг. закон, позволяющий блокировать импорт стали и алюминия из соображений национальной безопасности. Он может возродить и другой закон, не использовавшийся с 2002 г., для защиты производителей от дешевого импорта. Прежде всего это касается солнечных панелей и стиральных машин.

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Кроме того, министерство торговли США собирается предъявить обвинения Китаю за то, что он заставляет американские компании делиться интеллектуальной собственностью ради права выйти на китайский рынок.

Незадолго до поездки Трампа в Пекин министерство торговли США подготовило доклад о том, почему Китай должен считаться «нерыночной экономикой». Это позволит вводить высокие пошлины на китайский импорт в случае демпинга или незаконных субсидий. Китай уже подал жалобу в ВТО.

Впрочем, до сих пор Белый дом отдавал приоритет налоговой реформе в США и попыткам договориться с Китаем о сотрудничестве в разрешении кризиса вокруг Северной Кореи. «Президент Трамп обещал заступиться за американский рабочий класс, и теперь пришло время сдержать слово», — говорится в петиции Alliance for American Manufacturing. Но министр торговли Уилбур Росс заявил на прошлой неделе: «Президент дал понять, что не хочет переходить к этому, пока не решит вопрос с налоговой реформой».

WSJ

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