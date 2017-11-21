Путина-2018 на Амуре пройдёт по новым правилам

Источник: Хабаровский край сегодня

На прошедшем Дальневосточном научно-промысловом совете был принят целый ряд важных мер по сохранению популяции тихоокеанских лососей. О том, что поможет рыбе в будущую путину пройти на нерест, корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Кирилл Фирсов. Одно из основных решений заседания ДВНПС — снижение промысловой нагрузки на Амур.

— Предложено резко ограничить использование плавных (жаберных) сетей и полностью запретить лов ставными сетями, это общее решение совета, обоснованное наукой, и правительство Хабаровского края его поддержало, — рассказывает Кирилл Фирсов.

— Люди выписывают разрешение на промысел ставными сетями, их может сорвать и унести по Амуру в океан, и по пути сеть соберёт тонны рыбы, очень опасное орудие лова. Такие рекомендации внесены и я думаю что к следующей путине, к маю-июню, такие изменения в правила рыболовства будут внесены и будем по ним работать. По поручению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта представители краевого правительства на Совете высказали и отстояли твердую позицию, что при внесении изменений в Правила рыболовства для дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, особенно связанных с запретом применения орудий лова, необходимо учитывать интересы коренных малочисленных народов Севера.

— Использование плавных сетей на Амуре мы оставили, это решение было принято тоже с учётом позиции правительства края, — продолжает Кирилл Фирсов. — Река специфическая, на ней большое количество людей проживает, в том числе представители коренных малочисленных народов Севера, много предприятий и посёлков, которые живут за счет рыбалки. Поэтому мы пришли к компромиссу: плавные сети разрешить использовать только в русле Амура и ограничить их размеры и увеличить расстояние между ними.



Сейчас промысловики используют орудия лова длиной 250−300 метров, расстояние от одной до другой 200 метров. Будет — максимум 150 метров длины, высота стенки от 6 до 9 метров и не меньше километра между сетками. Для физических лиц из числа коренных народов длина сетей не более 75 метров, общины КМНС станут работать по правилам для промысловиков — 150 метров.

— Удалось отстоять и использование на Амуре плавных сетей для любительского спортивного рыболовства, — говорит Кирилл Фирсов. — Я считаю, оно должно остаться, не всегда с берега можно что-то поймать, такая у реки гидрология и специфика, но в этом случае будет ограничение длины в 30 метров. Промысел плавными сетями — только в русле Амура, на всех других речках края на сети запрет, ловить можно только удочками, спиннингами, закидушками. Если раньше в Амгуни, в частности, были участки для любительского рыболовства, там выписывали путёвки на осеннюю кету, сейчас — все идут в русло Амура и только так. Владельцы промысловых участков при промысле будут обязаны соблюдать расстояние между сетями в один километр. Соответственно, хозяин 20-километровой территории получит возможность в один момент использовать максимум 20 орудий лова. Еще одна предложенная и одобренная Советом жёсткая позиция — абсолютный запрет на единовременное использование ставных и сетных орудий лова в границах одного рыбопромыслового участка. Все предпринятые меры — для того, чтобы дать рыбе пройти на нерест, добраться до родильных домов. Объявленное ужесточение правил необходимо контролировать, и у инспекторов рыбоохраны к весне должны появиться помощники.

— Понятно, что Росрыболовство может выставить 90 человек инспекторов на весь край и это очень мало, — продолжает Кирилл Фирсов. — Они договорились с минприроды России о передачи части полномочий по охране рек в охотнадзор и лесоохрану. Сейчас проект соглашения придёт в край, мы его здесь посмотрим, согласуем и подпишем. Таким образом на ближайшую путину рыбинспекция получит помощь в виде сотрудников охотнадзора и инспекторов лесоохраны. У них всех есть оружие и будет право задерживать нарушителей и составлять протоколы. Если оставить все принятые меры без контроля, то браконьеры выбьют всё, до чего дотянутся.



16 ноября в Хабаровском крае прошёл учёный совет, на котором наука представила прогноз на путину-2018. Это год чётный, значит — горбушовый. По расчётам экспертов, урожай по Амуру и лиману будет на уровнях 2016 года. Эта информация передана в Москву для изучения в головном всероссийском институте при Федеральном агентстве по рыболовству и цифры могут быть ещё подкорректированы. Прогнозы по летней и осенней кете примерно такие же, как и в сезоне 2017, что на уровне средних многолетних значений. — Наша главная задача — сохранить популяцию лососевых на перспективу, — говорит Кирилл Фирсов.