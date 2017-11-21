Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
Итальянский хирург заявил о первой трансплантации головы трупу
Выигравшая в РФ в лотерею 506 млн руб рассказала, как их потратит
В Совфеде отреагировали на выступление школьника РФ в Германии
Сорвавшие концерт Райкина в Одессе спросили у него: "Чей Крым?"
«Я привык жить взаперти». Что известно о Чарльзе МэнсонеУтром 20 ноября в калифорнийской тюрьме умер Чарльз Мэнсон, один из самых известных преступников XX века, который создал секту, совершавшую убийства по его указанию
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Умер актер из «Трех мушкетеров»
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
82-летний Агутин-старший представил свою девушку сыну - СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
13Густой смог окутал Дели
04:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«SSJ 100» получит винглеты и уникальную систему безопасности

Датчики проконтролируют более 16 тыс параметров работы бортовых систем.

Источник: Reuters

С конца ноября 2017 года на пассажирские лайнеры «Сухой Суперджет 100» производства Комсомольска-на-Амуре начнут устанавливать уникальную систему мониторинга отказов и передачи информации.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия», более 16 тыс параметров работы бортовых систем самолёта будут отслеживаться и в реальном времени через спутник или по радиосвязи будут передаваться наземным службам. Аналогичная разработка сейчас устанавливается только компанией Airbus на самых современных лайнерах А380 и А350.

— Проект модернизации готов, систему установят на все самолеты «Сухой Суперджет 100», новая функциональность успешно прошла тестирование и сертифицирована в России и Европе, — заявил представитель АО «Гражданские самолёты Сухого». — Это позволит нам обеспечить постоянный контроль технического состояния систем и статуса самолетов SSJ100 в эксплуатации. Аналогов такой системы в России нет, она значительно повысит безопасность полётов — на землю в реальном времени будет передаваться не только информация о работе оборудования, но и сообщения системы оповещения экипажа об отказах и некоторых эксплуатационных условиях.

Кстати, более половины собираемых в Комсомольске-на-Амуре самолётов АО «Гражданские самолёты Сухого» намерены продавать за границу, об этом в ходе авиашоу в Дубаи заявил президент компании Александр Рубцов. — Мы производим и продаем 30−35 лайнеров SSJ-100 в год и нам, видимо, нужна будет экспансия в смежные сегменты, — говорит президент ГСС. — Рассматриваем варианты с уменьшением числа кресел до 75−78 и в сторону увеличения до 110 кресел. По нашему прогнозу, более половины продаж будет приходиться на внешний рынок в ближайшее время. Сейчас в эксплуатации находится около 120 самолетов, собирается 169-й экземпляр.

Представленный в Дубаи «Суперджет 100» в бизнес-комплектации привлёк внимание представителей Азербайджана и, по словам Александра Рубцова, о поставке одного лайнера достигнута практически стопроцентная, возможно что эта страна закупит несколько машин в VIP-варианте.

Кроме того, «Гражданские самолёты Сухого» работают над использованием законцовок крыла (винглет), что улучшит взлетно-посадочные характеристики лайнера и в перспективе снизит расход топлива Sukhoi Superjet 100 не менее чем на 3%. Отмечается, что летные испытания самолета с новшеством запланированы на декабрь 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Для студентов Хабаровского края создан новый ресурс по поиску работы
На каждое гнездо составят паспорт в Хабаровском крае
Трамп возвращает КНДР в список спонсоров терроризма
США приближаются к торговой войне с Китаем
Российскую экономику назвали бесперспективной
Меркель: лучше новые выборы, чем слабая коалиция
Глава штаба: Собчак не уйдет из политики после выборов
«Спартак» проведет пятый матч в группе Лиги чемпионов
Умерла американская актриса и певица Делла Риз
Спорт
Выжженный лед: готова ли Россия к хоккейной войне? В понедельник президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что в случае запрета КХЛ на участие игрокам лиги в Олимпиаде возможны санкции в отношении российского хоккея
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
45-летний Андрей Малахов не может определиться с именем для сына Телеведущий организует голосование.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь