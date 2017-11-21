«SSJ 100» получит винглеты и уникальную систему безопасности

Источник: Reuters

С конца ноября 2017 года на пассажирские лайнеры «Сухой Суперджет 100» производства Комсомольска-на-Амуре начнут устанавливать уникальную систему мониторинга отказов и передачи информации.



Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия», более 16 тыс параметров работы бортовых систем самолёта будут отслеживаться и в реальном времени через спутник или по радиосвязи будут передаваться наземным службам. Аналогичная разработка сейчас устанавливается только компанией Airbus на самых современных лайнерах А380 и А350.

— Проект модернизации готов, систему установят на все самолеты «Сухой Суперджет 100», новая функциональность успешно прошла тестирование и сертифицирована в России и Европе, — заявил представитель АО «Гражданские самолёты Сухого». — Это позволит нам обеспечить постоянный контроль технического состояния систем и статуса самолетов SSJ100 в эксплуатации. Аналогов такой системы в России нет, она значительно повысит безопасность полётов — на землю в реальном времени будет передаваться не только информация о работе оборудования, но и сообщения системы оповещения экипажа об отказах и некоторых эксплуатационных условиях.

Кстати, более половины собираемых в Комсомольске-на-Амуре самолётов АО «Гражданские самолёты Сухого» намерены продавать за границу, об этом в ходе авиашоу в Дубаи заявил президент компании Александр Рубцов. — Мы производим и продаем 30−35 лайнеров SSJ-100 в год и нам, видимо, нужна будет экспансия в смежные сегменты, — говорит президент ГСС. — Рассматриваем варианты с уменьшением числа кресел до 75−78 и в сторону увеличения до 110 кресел. По нашему прогнозу, более половины продаж будет приходиться на внешний рынок в ближайшее время. Сейчас в эксплуатации находится около 120 самолетов, собирается 169-й экземпляр.