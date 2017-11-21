«SSJ 100» получит винглеты и уникальную систему безопасности
Датчики проконтролируют более 16 тыс параметров работы бортовых систем.
Датчики проконтролируют более 16 тыс параметров работы бортовых систем.
С конца ноября 2017 года на пассажирские лайнеры «Сухой Суперджет 100» производства
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия», более 16 тыс параметров работы бортовых систем самолёта будут отслеживаться и в реальном времени через спутник или по радиосвязи будут передаваться наземным службам. Аналогичная разработка сейчас устанавливается только компанией Airbus на самых современных лайнерах А380 и А350.
— Проект модернизации готов, систему установят на все самолеты «Сухой Суперджет 100», новая функциональность успешно прошла тестирование и сертифицирована в России и Европе, — заявил представитель АО «Гражданские самолёты Сухого». — Это позволит нам обеспечить постоянный контроль технического состояния систем и статуса самолетов SSJ100 в эксплуатации. Аналогов такой системы в России нет, она значительно повысит безопасность полётов — на землю в реальном времени будет передаваться не только информация о работе оборудования, но и сообщения системы оповещения экипажа об отказах и некоторых эксплуатационных условиях.
Представленный в Дубаи «Суперджет 100» в
Кроме того, «Гражданские самолёты Сухого» работают над использованием законцовок крыла (винглет), что улучшит