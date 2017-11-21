Красноярский край увеличит добычу нефти до 30 млн тонн к 2020 году

Источник: AP 2017

Красноярский край к 2020 году увеличит добычу нефти до 30 млн тонн в год. Об этом ТАСС сообщил член комитета по энергетике Госдумы Виктор Зубарев.

По прогнозам министерства природных ресурсов края и экспертов отрасли, в этом году уровень добычи нефти вырастет до 24−25 млн тонн, в 2018 году — до 26 млн тонн. Уже к 2020 году объем добычи увеличится еще на 20% — до 30 млн тонн.

Рост показателей прогнозируется за счет месторождений на юге Эвенкии. Куюмбинское нефтегазовое месторождение является одним из самых богатых в регионе. За счет этого Красноярский край вышел на первое место в СФО по объемам добычи нефти.

«Будущее отрасли добычи углеводородов — за Арктической зоной Красноярского края: Таймыр, Туруханский район, шельфовая зона», — цитирует агентство депутата.