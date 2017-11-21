Власти Екатеринбурга фиксируют утечку кадров в Верхнюю Пышму

Все больше жителей областного центра ездят на работу в Верхнюю Пышму, причем кадры — высококвалицифицированные. Об этом заместитель главы администрации города Андрей Корюков заявил в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний».

«Переток людей идет не только в Екатеринбург, а крупных ученых, разработчиков — в Верхнюю Пышму. Там создано новое высокотехнологичное производство, и очень много наших высококвалицифированных специалистов работают именно там», — заявил чиновник. По словам Андрея Корюкова, через два года города свяжет скоростной трамвай.