Часть улицы Нижегородской в Новосибирске перекроют из-за аварийного ремонта теплотрассы
Окончание работ запланировано на 30 ноября, рассказали в
Окончание работ запланировано на 30 ноября, рассказали в
Часть улицы Нижегородской в Новосибирске перекроют
С 21 по 30 ноября в районе здания № 23 на улице Нижегородской закрывается движения транспорта
«Объезд доступен по ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Гурьевской», — отметили в муниципалитете.
Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.