Часть улицы Нижегородской в Новосибирске перекроют из-за аварийного ремонта теплотрассы, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

С 21 по 30 ноября в районе здания № 23 на улице Нижегородской закрывается движения транспорта из-за аварийного ремонта теплотрассы.