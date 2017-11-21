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07:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Часть улицы Нижегородской в Новосибирске перекроют из-за аварийного ремонта теплотрассы

Окончание работ запланировано на 30 ноября, рассказали в пресс-центре муниципалитета.

Часть улицы Нижегородской в Новосибирске перекроют из-за аварийного ремонта теплотрассы, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

С 21 по 30 ноября в районе здания № 23 на улице Нижегородской закрывается движения транспорта из-за аварийного ремонта теплотрассы.

«Объезд доступен по ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Гурьевской», — отметили в муниципалитете.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

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