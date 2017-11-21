В Омске в 2018 году на светофоры и дорожные знаки потратят 71 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Затраты на безопасность дорог увеличат по сравнению с 2017 годом на 10%. Из муниципального бюджета на содержание существующих и обустройство новых светофоров и дорожных знаков, а также на нанесение дорожной разметки направят около 71 млн рублей. Всего до 2020 года на эти цели выделят более 210 млн рублей.