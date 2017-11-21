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07:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии трудоустройством молодых рабочих-инвалидов займутся чиновники

Об этом рассказал Рустэм Хамитов.

Накануне, 20 ноября, глава республики встретился со студентами и преподавателями колледжей, которые стали победителями в различных конкурсах профмастерства.

В ходе беседы руководители колледжей отметили, что их выпускникам с ограниченными возможностями здоровья затруднительно найти работу.

— Нужно посмотреть, сколько у нас в республике таких ребят, сколько их ежегодно готовится, как устраивается их дальнейшая судьба, — отреагировал глава региона. — Поручим муниципалитетам заняться их трудоустройством.

Кроме того, Рустэм Хамитов поручил проработать возможность поддержки учебных заведений, студенты которых демонстрируют высокие результаты на соревнованиях по профмастерству.

— Надо поощрять колледжи, которые готовят чемпионов, — заявил он. — Поощрять «рублем», оборудованием, расширением площадей. Там, где хорошо трудятся преподаватели, хорошо учатся дети, нужно обязательно создавать необходимые для этого условия.

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