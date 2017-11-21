В Башкирии трудоустройством молодых рабочих-инвалидов займутся чиновники
Об этом рассказал Рустэм Хамитов.
Об этом рассказал Рустэм Хамитов.
Накануне, 20 ноября, глава республики встретился со студентами и преподавателями колледжей, которые стали победителями в различных конкурсах профмастерства.
В ходе беседы руководители колледжей отметили, что их выпускникам с ограниченными возможностями здоровья затруднительно найти работу.
— Нужно посмотреть, сколько у нас в республике таких ребят, сколько их ежегодно готовится, как устраивается их дальнейшая судьба, — отреагировал глава региона. — Поручим муниципалитетам заняться их трудоустройством.
Кроме того, Рустэм Хамитов поручил проработать возможность поддержки учебных заведений, студенты которых демонстрируют высокие результаты на соревнованиях по профмастерству.
— Надо поощрять колледжи, которые готовят чемпионов, — заявил он. — Поощрять «рублем», оборудованием, расширением площадей. Там, где хорошо трудятся преподаватели, хорошо учатся дети, нужно обязательно создавать необходимые для этого условия.