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08:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Для молодых семей и специалистов на селе в Иркутской области построят 175 домов

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» в 2018 году будет построено 175 домов.

Источник: Reuters

Об этом 20 ноября 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона, со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области Александра Кириленко. Министерство рассмотрело документы граждан, молодых семей и молодых специалистов, представленных от администраций районов для участия в мероприятии по предоставлению соцвыплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности по программе. В итоге составлены сводные списки получателей выплат в 2018 году и на плановый период 2019 — 2020 годов. На улучшение жилищных условий в следующем году предусмотрено 202,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 77,7 млн рублей, из областного 124,6 млн рублей.

«В 2018 году в рейтинге субъектов Сибирского Федерального округа по объему средств федерального бюджета, направленных на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, по программе “Устойчивое развитие сельских территорий” Иркутская область занимает первое место», — отметил Александр Кириленко.

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