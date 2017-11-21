Для молодых семей и специалистов на селе в Иркутской области построят 175 домов

Об этом 20 ноября 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона, со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области Александра Кириленко. Министерство рассмотрело документы граждан, молодых семей и молодых специалистов, представленных от администраций районов для участия в мероприятии по предоставлению соцвыплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности по программе. В итоге составлены сводные списки получателей выплат в 2018 году и на плановый период 2019 — 2020 годов. На улучшение жилищных условий в следующем году предусмотрено 202,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 77,7 млн рублей, из областного 124,6 млн рублей.