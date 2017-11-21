Для молодых семей и специалистов на селе в Иркутской области построят 175 домов
По программе «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» в 2018 году будет построено 175 домов.
По программе «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» в 2018 году будет построено 175 домов.
Об этом 20 ноября 2017 года сообщает
«В 2018 году в рейтинге субъектов Сибирского Федерального округа по объему средств федерального бюджета, направленных на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, по программе “Устойчивое развитие сельских территорий” Иркутская область занимает первое место», — отметил Александр Кириленко.