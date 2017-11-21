Запуск трамваев по Татищева и Макаровскому мосту перенесли

Источник: УралИнформБюро

Запуск трамваев по улице Татищева и Макаровскому мосту в обоих направлениях переносится на неопределенный срок.

По данным Уральского управления Ростехнадзора, трамвайное движение по Татищева не успевают начать в срок из-за того, что в документах ТТУ обнаружилось несколько существенных технических ошибок, их отправят на доработку.

На Макаровском мосту запуск полноценного движения трамваев упирается в строительные моменты. Согласно информации городской администрации, необходимо доделать железнодорожную стрелку и подключить светофор для организации реверсивного движения. Пока же трамваи 21-го маршрута продолжат ездить только в одну сторону — с улицы Московской к железнодорожному вокзалу.

Стоит напомнить, что трамваи по отремонтированной улице Татищева должны были запустить 25 октября, однако старт движения общественного транспорта несколько раз откладывали по разным причинам. Планируется, что по Татищева будут ходить трамвайные маршруты № 2 и № 18.