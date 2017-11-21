Зерно Южного Урала ждут в Китае

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении Россельхознадзора по Челябинской области, осенью 2016 года на Южном Урале побывали китайские инспекторы качества сельхозпродукции, чтобы оценить качество и условия производства зерна для обеспечения экспортных поставок в КНР. Они посетили ряд сельхозпредприятий области, специализирующихся на производстве зерна, оценили условия его хранения. По результатам инспекционной поездки была достигнута договоренность о приведении системы контроля качества зерна на Южном Урале в соответствие с требованиями китайской стороны. Позже Китай заказал первую партию южноуральского зерна объемом 500 тонн.

В ноябре 2017 года в Пекине в рамках 22-й регулярной встречи глав правительств России и Китая были подписаны протоколы с Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики (AQSIQ) о фитосанитарных требованиях к пшенице (взамен аналогичного протокола от 17 декабря 2015 года), а также к гречихе, овсу, семенам подсолнечника и льна масличного, экспортируемым из России в Китай. Кроме гречихи, овса, семян подсолнечника и льна в протоколы были включены продукты переработки зерна — крупа гречневая и хлопья овсяные.