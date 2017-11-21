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09:16 (мск), источник: Uralpress.ru

Зерно Южного Урала ждут в Китае

Челябинская и Амурская области пополнили список российских регионов, которым Китай разрешил поставлять на свою территорию пшеницу, гречиху и овес.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении Россельхознадзора по Челябинской области, осенью 2016 года на Южном Урале побывали китайские инспекторы качества сельхозпродукции, чтобы оценить качество и условия производства зерна для обеспечения экспортных поставок в КНР. Они посетили ряд сельхозпредприятий области, специализирующихся на производстве зерна, оценили условия его хранения. По результатам инспекционной поездки была достигнута договоренность о приведении системы контроля качества зерна на Южном Урале в соответствие с требованиями китайской стороны. Позже Китай заказал первую партию южноуральского зерна объемом 500 тонн.

В ноябре 2017 года в Пекине в рамках 22-й регулярной встречи глав правительств России и Китая были подписаны протоколы с Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики (AQSIQ) о фитосанитарных требованиях к пшенице (взамен аналогичного протокола от 17 декабря 2015 года), а также к гречихе, овсу, семенам подсолнечника и льна масличного, экспортируемым из России в Китай. Кроме гречихи, овса, семян подсолнечника и льна в протоколы были включены продукты переработки зерна — крупа гречневая и хлопья овсяные.

Достигнута также договоренность о необходимости подписания протокола по пшенице, в который помимо ранее включенных субъектов РФ — Алтайский и Красноярский края, Омская и Новосибирская области — были добавлены Амурская и Челябинская области. Китайская сторона подтвердила готовность провести в 2018 году инспекции мест выращивания и хранения пшеницы на территории России. В 2016 году отечественные аграрии экспортировали в Китай 756 тысяч тонн зерна, что на 6% больше, чем в 2015 году. Челябинская область по валовому сбору зерна в течении нескольких лет уверенно держит первое место в Уральском федеральном округе, значительно опережая Тюменскую и Курганскую области. Нынешний год стал для региона самым урожайным за последние 25 лет. В бункерном весе собрано два миллиона 417 тысяч тонн зерна, на 17% выше прошлогоднего результата. Лидерами по намолоту зерна стали Брединский, Кизильский и Троицкий районы.

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