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09:05 (мск), источник: Sputnik

Южнокорейцы внедрят в Ташкенте систему управления транспортом

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Южнокорейская компания LG CNS и хокимият Ташкента прорабатывают проект по внедрению современной системы управления общественным городским транспортом TOPIS, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

По данным источника в столичной администрации, стороны провели на днях переговоры об этом в Южной Корее. Сегодня эта система успешно внедрена в Сеуле, а также в ряде городов на бывшем постсоветском пространстве, например, в Баку и Алма-Ате.

Специфика TOPIS заключается в том, что она объединяет все поступающие данные от систем автоматического контроля дорожно-транспортной обстановки, полиции, метеорологических служб, единого городского центра такси, информацию, предоставляемую частными лицами. Весь этот огромный объем данных стекается в единый ситуационный центр. В Сеуле, например, он объединяет работу камер с более чем 400 дорог и 3 тысяч перекрестков, контролирует движение 8 тысяч автобусов.

«Система позволит быстро реагировать не только на транспортные заторы, но и другие чрезвычайные ситуации. Она сможет передавать в режиме реального времени необходимую информацию жителям прямо в смартфоны, Интернет, через цифровое телевидение. Также это даст возможность автоматически фиксировать нарушение правил парковки и движения по полосам, корректировать работу светофоров дистанционно», — отметил представитель хокимията.

Еще один плюс в использовании системы — в Сеуле она работает в условиях, похожих на ташкентские. Так, например, власти южнокорейской столицы отказались от использования трамваев, так как они занимают слишком много места на улицах. Эта же мера была применена и в Ташкенте, где демонтировали все действующие линии.

Сейчас большинство жителей Сеула предпочитают передвигаться по мегаполису на автобусах. На улицах этот вид транспорта имеет преимущество перед частными авто. Все автобусы разделены на четыре группы, каждая группа отличается от других по цвету. Цветами обозначены направления маршрутов автобусов.

Внедрение подобных мер рассматривается и в новой Концепции развития пассажирского транспорта Ташкента. Так, например, планируется внедрить систему выделенной полосы для приоритетного движения автобусов, что позволит увеличить скорость движения в среднем на 3−4 км/час и, соответственно, интенсивность движения в среднем на 10−12%.

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