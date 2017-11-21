Отказаться от трудовых книжек планируют в Казахстане
На заседании Правительства РК под председательством
На заседании Правительства РК под председательством
Как отметила Т. Дуйсенова, действует Единая информационная система, которая охватывает всю
«Эта система сопровождает казахстанцев с самого рождения в течение всего жизненного цикла и оказывает автоматизированные услуги на всех этапах», — подчеркнула министр.
Объем оказанных услуг постоянно растет. За этот год оказано более 19 млн услуг, из них 17% — через портал eGov. Данные по всем получателям услуг обновляются в режиме онлайн, что позволяет осуществлять мониторинг обеспечения социальных прав граждан и при необходимости принимать релевантные решения.
В рамках исполнения поручения Президента РК с октября 2017 года функционирует Единая электронная биржа труда. За полтора месяца посредством Единой электронной биржи 15 тыс. соискателей нашли работу, которая соответствует их специализации и опыту. Сегодня в электронной бирже размещены более 8 тыс. резюме и порядка 30 тыс. вакансий. Биржа уже работает, со следующего года к ней подключатся все 199 центров занятости (сегодня 4), порядка 10
Внедрение Единой биржи труда позволит к 2025 году удвоить процент трудоустройства соискателей до 20% с нынешних 10% от общего числа нуждающихся в трудоустройстве (2,2 млн человек).
Вместе с тем на базе Единой электронной биржи труда для самозанятых (с доходом ниже 12 МЗП) будет реализован механизм упрощенной регистрации в органах государственных доходов.
Также будет внедрена система Единого учета трудовых договоров работодателей и работников. По словам спикера, перевод трудовых договоров в электронный формат позволит отказаться от бумажных трудовых книжек и подготовит почву для внедрения всеобщего декларирования доходов.
В системе соцобеспечения людей с ограниченными возможностями осуществлен переход на композитную услугу по проведению
В завершение Т. Дуйсенова отметила, что дальнейшая цифровизация