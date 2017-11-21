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10:47 (мск), источник: Zakon.kz

Отказаться от трудовых книжек планируют в Казахстане

На заседании Правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова доложила о проводимой работе по цифровизации социально-трудовой сферы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

Источник: Zakon.kz

Как отметила Т. Дуйсенова, действует Единая информационная система, которая охватывает всю социально-трудовую сферу, т.е. трудовые отношения и занятость, пенсионное, социальное обеспечение, социальное страхование, социальные услуги, миграцию.

«Эта система сопровождает казахстанцев с самого рождения в течение всего жизненного цикла и оказывает автоматизированные услуги на всех этапах», — подчеркнула министр.

Объем оказанных услуг постоянно растет. За этот год оказано более 19 млн услуг, из них 17% — через портал eGov. Данные по всем получателям услуг обновляются в режиме онлайн, что позволяет осуществлять мониторинг обеспечения социальных прав граждан и при необходимости принимать релевантные решения.

В рамках исполнения поручения Президента РК с октября 2017 года функционирует Единая электронная биржа труда. За полтора месяца посредством Единой электронной биржи 15 тыс. соискателей нашли работу, которая соответствует их специализации и опыту. Сегодня в электронной бирже размещены более 8 тыс. резюме и порядка 30 тыс. вакансий. Биржа уже работает, со следующего года к ней подключатся все 199 центров занятости (сегодня 4), порядка 10 интернет-площадок по трудоустройству (сегодня 2) и примерно вдвое вырастет число вовлеченных частных агентств занятости (сегодня 19).

Внедрение Единой биржи труда позволит к 2025 году удвоить процент трудоустройства соискателей до 20% с нынешних 10% от общего числа нуждающихся в трудоустройстве (2,2 млн человек).
Тамара Дуйсенова

Вместе с тем на базе Единой электронной биржи труда для самозанятых (с доходом ниже 12 МЗП) будет реализован механизм упрощенной регистрации в органах государственных доходов.

Также будет внедрена система Единого учета трудовых договоров работодателей и работников. По словам спикера, перевод трудовых договоров в электронный формат позволит отказаться от бумажных трудовых книжек и подготовит почву для внедрения всеобщего декларирования доходов.

В системе соцобеспечения людей с ограниченными возможностями осуществлен переход на композитную услугу по проведению медико-социальной экспертизы, то есть теперь человек обращается только в одну организацию для получения соответствующих социальных услуг, вместо трех. Как утверждает Т. Дуйсенова, услуги станут еще более доступными — не нужно будет лично присутствовать при освидетельствовании, подать заявление будет возможно в электронном виде через eGov. Еще один проект — социальный регистр нуждающихся граждан.

В завершение Т. Дуйсенова отметила, что дальнейшая цифровизация социально-трудовой сферы будет проводиться в соответствии с рядом актуальных вызовов: актуализация социальных статусов граждан, предупреждение серьезных социальных рисков и переход государственных услуг на проактивный формат. Для успешного решения этих вопросов развитие информационных ресурсов министерства будет продолжено в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан».

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