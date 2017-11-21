Назван топ-10 предприятий-налогоплательщиков
Почти треть бюджета столицы в
Почти треть бюджета столицы в
В топе плательщиков — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ИООО «Лукойл Белоруссия», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», УП «Велком». А также СООО «МТС», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт» и ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп».
На 1 ноября формирование консолидированного бюджета города обеспечили свыше 359 тысяч плательщиков, в том числе 61 тысяча организаций, 72 тысячи ИП и 226 тысяч физлиц.