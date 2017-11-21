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10:44 (мск), источник: ИА Башинформ

Вольная казацкая республика должна закончиться — мэрия Уфы о неучтенных коттеджах

УФА, 21 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Коттеджные застройки не зарегистрированы в башкирской столице целыми кварталами, констатировали сегодня на совещании в мэрии.

«У нас огромный пласт домов, которые построены за последние 20−25 лет. Люди живут, а дома не зарегистрированы. Целые кварталы коттеджной застройки не зарегистрированы. Не улицы, а кварталы. Домовладельцы требуют освещения, прокладки асфальта, очистки улиц от снега. Однако муниципалитет не может проводить освещение туда, где де-юре нет домов, чистить то, что нигде не зарегистрировано. Вы должны платить соответствующие налоги», — считают в столичной администрации.

По словам специалистов, в настоящее время имеются лазейки для подключения дома к газу, к примеру, для приготовления пищи. При этом сам дом специально не введен в эксплуатацию, не инвентаризирован, а его владелец, соответственно, не платит налоги.

«Необходимо разработать схему понуждения горожан исполнять законы Российской Федерации. Вся эта вольная казацкая республика должна закончиться», — заявили в мэрии.

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