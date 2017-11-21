Вольная казацкая республика должна закончиться — мэрия Уфы о неучтенных коттеджах

«У нас огромный пласт домов, которые построены за последние 20−25 лет. Люди живут, а дома не зарегистрированы. Целые кварталы коттеджной застройки не зарегистрированы. Не улицы, а кварталы. Домовладельцы требуют освещения, прокладки асфальта, очистки улиц от снега. Однако муниципалитет не может проводить освещение туда, где де-юре нет домов, чистить то, что нигде не зарегистрировано. Вы должны платить соответствующие налоги», — считают в столичной администрации.