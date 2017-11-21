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13:45 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома

Верховный суд сделал разъяснение для граждан, живущих в многоквартирных домах, сообщает «Российская газета».

Согласно объяснению ВС, собственник квартиры не имеет права перестраивать балкон без согласования со всеми жителями дома.

Верховный суд пересмотрел дело собственницы квартиры, которая переделала свой балкон — совместила с кухней и увеличила его размеры, а также смонтировала козырек, который перекрывал обзор соседям сверху. Соседи обратились к местным властям, утверждая, что ответчица сделала перепланировку без разрешений компетентных органов и без согласия соседей.

Собственница ответила встречным иском, где объяснила, что собрала необходимые разрешения от всех инстанций, кроме того, получила одобрение части соседей и владельца нежилого помещения дома. Местные суды приняли сторону собственницы квартиры — по их мнению, перестройка балкона выполнена с учетом требований строительных и санитарных норм и правил, никак не нарушает права и интересы собственников других квартир, не создает угрозы их жизни и здоровью и не меняет «целевое назначение помещений».

Однако власти города и другие соседи с таким решением не согласились и оспорили его в ВС. Верховный суд объяснил, что балконные плиты относятся к общему имуществу, а также к ограждающим и несущим конструкциям — следовательно, любая их перепланировка должна быть согласована со всеми собственниками помещений в доме. Суд отменил все вынесенные решения по делу и направил его на новое рассмотрение с учетом позиции ВС.

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