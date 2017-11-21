Ростовский филиал «Газпрома» возглавил Алексей Исаев
На должность директора ростовского филиала ПАО «Газпром газораспределение» был назначен Алексей Исаев. Об этом сообщает
На должность директора ростовского филиала ПАО «Газпром газораспределение» был назначен Алексей Исаев. Об этом сообщает
До этого он был начальником отдела балансов и реализации газа в этой же компании, а также начальником отдела
«Новый руководитель был представлен трудовому коллективу крупнейшего филиала ПАО “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” и приступил к исполнению служебных обязанностей», — отметили в сообщении организации.