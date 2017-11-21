Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
В Белоруссии россиянин захватил заложников в банке
В России сократится количество однокомнатных квартир
Крупнейший мировой авиасалон запретил России выставлять технику
«Я привык жить взаперти». Что известно о Чарльзе МэнсонеУтром 20 ноября в калифорнийской тюрьме умер Чарльз Мэнсон, один из самых известных преступников XX века, который создал секту, совершавшую убийства по его указанию
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Эксперт: РФ и Китай готовятся к непредвиденным обстоятельствам
Депутат Рады предложил план по нападению на РФ
Как Наталья Водянова выглядит с короткими волосами
Как прошел грандиозный показ Victoria's Secret в Шанхае (фото)
У любовника Волочковой роман с женой ее водителя
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12:16 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовский филиал «Газпрома» возглавил Алексей Исаев

На должность директора ростовского филиала ПАО «Газпром газораспределение» был назначен Алексей Исаев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

До этого он был начальником отдела балансов и реализации газа в этой же компании, а также начальником отдела материально-технического снабжения и начальником управления материально-технического снабжения.

«Новый руководитель был представлен трудовому коллективу крупнейшего филиала ПАО “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” и приступил к исполнению служебных обязанностей», — отметили в сообщении организации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Улица Большая Садовая и пять общественных пространств Ростова будут благоус
«Человек Дела»: Дарья Зенищева рассказала о работе Клиники Эксперт в Ростов
Сечин в третий раз пропустит суд по делу Улюкаева
«Гринпис» потребовал расследовать «скрытую радиационную аварию»
Путин объявил о скором окончании военной операции России в Сирии
Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина
Греф рассказал о роботизации в Сбербанке
В Госдуме пообещали не трогать Конституцию
Известного ведущего Чарли Роуза обвинили в домогательствах
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Павел Воля устроил детям экстремальный отдых Телеведущий поставил сына и дочь на горные лыжи.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь