Донским депутатам рассказали про блокчейн и криптовалюты

«Мы пригласили специалиста, который занимается этим на практике и готов рассказать о нюансах использования данных инструментов. Лет 20−25 назад для нас совершенно новыми и непонятными были термины “акция”, “приватизационный чек”, а сегодня практически каждый сможет отличить акцию от государственной облигации или векселя», — рассказала заместитель спикера донского парламента Ирина Рукавишникова.

По мнению депутатов, сфера блокчейна является перспективным направлением в рамках провозглашённого в России курса на построение цифровой экономики, однако здесь важно правовое регулирование. О его необходимости на федеральном уровне упомянул Александр Ильин. По его словам, в отличие от привычных денег, добавленная стоимость криптовалют неизвестна. Введение данных инструментов в правовое поле может открыть новые возможности для бизнеса и граждан.