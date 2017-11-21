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12:12 (мск), источник: Деловое сообщество

Донским депутатам рассказали про блокчейн и криптовалюты

Член экспертного совета комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Ильин провел накануне для депутатов Законодательного собрания Ростовской области лекцию «Цифровая экономика России. Новая эпоха: блокчейн, майнинг и криптовалюты».

Интерес парламентариев к вопросу был вызван актуальностью темы.

«Мы пригласили специалиста, который занимается этим на практике и готов рассказать о нюансах использования данных инструментов. Лет 20−25 назад для нас совершенно новыми и непонятными были термины “акция”, “приватизационный чек”, а сегодня практически каждый сможет отличить акцию от государственной облигации или векселя», — рассказала заместитель спикера донского парламента Ирина Рукавишникова.

По мнению депутатов, сфера блокчейна является перспективным направлением в рамках провозглашённого в России курса на построение цифровой экономики, однако здесь важно правовое регулирование. О его необходимости на федеральном уровне упомянул Александр Ильин. По его словам, в отличие от привычных денег, добавленная стоимость криптовалют неизвестна. Введение данных инструментов в правовое поле может открыть новые возможности для бизнеса и граждан.

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