Узбекский сахар: сладкое производство, горькая реальность

Источник: Sputnik

Сахар, как и соль — один из важнейших продуктов в жизни человека. Помимо приятной добавки к чаю или кофе, сахар нужен для производства алкогольных и безалкогольных продуктов, хлеба и кондитерских изделий, для консервации фруктов. Используется он и при производстве лекарств.

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В Узбекистане ситуация с сахаром каждый год осложняется из-за сезона сбора фруктов и овощей — хранить их долго нет возможности и приходится консервировать, а для этого сахар нужен в огромных количествах.

В мире производят сахар из двух продуктов — тростника или свеклы. На один килограмм конечного продукта нужно в 6−7 раз больше натурального сырья, которое хранится недолго — до 4 месяцев и поэтому заводам приходится подстраиваться под сезон сбора свеклы и тростника.

К тому же, помимо большого количества сырья, производство сахара — ресурсоемкий процесс: требуется большое количество воды, электричества и тепловой энергии (используют обычно уголь или природный газ).

На тростниковом сырье работают заводы в Юго-Восточной Азии и Индии, а из свеклы — в ЕС, США и России. И практически ни одна страна не экспортирует сырье — это экономически не выгодно из-за низкой стоимости конечного продукта и логистических затрат.

В СССР основными производителями сахарной свеклы были Грузия и Украина, но стране приходилось закупать сахар с Кубы. После развала СССР в России начали активно восстанавливать собственное производство: с 2008 по 2016 год производство свеклы выросло на 50% с 29,1 до 48,3 миллионов тонн и российские производители начали искать потенциальные рынки сбыта.

В Узбекистане построено всего два сахарных завода — «Хоразм-шакар» и «Ангрен-шакар». Их суммарная производственная мощность — 700 тысяч тонн сахара в год, но из-за перебоев в поставках сырья они не загружены целиком и не покрывают весь спрос на рынке.

«Узбекистан долгое время делал ставку на тростниковое сырье при изготовлении сахара. Это было связано с рядом причин. Так, долгое время единственными мощностями по производству сахара, оставался завод в Хорезме, который был ориентирован под такое сырье. Позже сюда добавилось стремление не попасть в зависимость от России, хотя там можно было закупать сырье дешевле и привозить быстрее сахарную свеклу. Поэтому новый завод, введенный в 2014 году в Ангрене, тоже был ориентирован на тростниковый сахар. Кроме того, был очевидный момент лоббизма, когда поставки контролировали лица, принадлежавшие к одной из околовластных групп. Тот же новый завод в Ангрене, стоимостью свыше 100 миллионов долларов, вкладывали местные инвесторы, прикрываясь иностранными компаниями», — сказал Sputnik представитель одной из ведущих внешнеторговых компаний.

По его словам, все последние годы, то есть свыше 20 лет, население Узбекистана сталкивалось с сезонным дефицитом сахара в конце августа и вплоть до октября.

«В эти периоды население, как правило, закручивает варенье, соки и компоты собственного приготовления, поэтому спрос шел лавинообразно вверх и государству пришлось даже устанавливать единые цены на сахар, что, впрочем, не мешало разгульному развитию сети спекулянтов. На базарах выстраивались огромные очереди за сахаром по государственной цене, происходили драки, давка. А рядом продавали сахар в два раза дороже спекулянты, все это видели и понимали, но их никто не трогал, так как все крышевалось сверху», — отметил собеседник.

После прихода Мирзиева, заметил эксперт, система нарушилась, так как от власти был отстранен целый ряд властных персон, в том числе контролировавших эти потоки.

«Последним гвоздем в крышку для гроба спекулянтов стало обнуление таможенных пошли на ввоз сырья и упрощение экспорта и импорта всем без исключения лицам и компаниям. Поэтому и потянулись российские инвесторы, Узбекистан стал приобретать сырье в РФ. Ведь это элементарно дешевле», — сказал он.