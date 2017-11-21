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15:08 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижнему Новгороду присвоен кредитный рейтинг А-(RU), прогноз «Стабильный»

По информации пресс-службы администрации Нижнего Новгорода, Московское Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило Нижнему Новгороду кредитный рейтинг А-(RU), прогноз «Стабильный».

Источник: РИА "Новости"

Отметим, что кредитный рейтинг АКРА был присвоен городу впервые. В практике работы рейтингового агентства это первый присвоенный муниципалитету рейтинг. Ранее рейтинговая деятельность агентства осуществлялась на уровне субъектов РФ.

Данный рейтинг означает умеренно высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в РФ, при некоторой чувствительности к воздействию объективных неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в стране.

Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода обусловлен определенной долговой нагрузкой при большой доле капитальных расходов, компенсируемыми высокими показателями ликвидности и высокими показателями развития экономики. Экономика города определяется промышленным потенциалом и транспортной инфраструктурой, а сравнительно высокие заработные платы и низкий уровень безработицы поддерживают его налоговую базу. Показатели бюджетной дисциплины поддерживаются высокими капитальными расходами, которые осуществляются за счет собственных и безвозмездных поступлений.

По мнению директора департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрия Мочалкина, рейтинговое заключение агентства по городу объективно и своевременно.

«Выводы независимой аналитической компании основываются на широком спектре информации как в части финансов и экономики города, так и в части промышленного производства, сферы услуг, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, капитального строительства. Считаю, что данный рейтинг позволит создать максимально благоприятные условия при размещении муниципального облигационного займа, выпуск которого сгладит долговую нагрузку», — сказал Юрий Мочалкин.

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