Нижнему Новгороду присвоен кредитный рейтинг А-(RU), прогноз «Стабильный»
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Отметим, что кредитный рейтинг АКРА был присвоен городу впервые. В практике работы рейтингового агентства это первый присвоенный муниципалитету рейтинг. Ранее рейтинговая деятельность агентства осуществлялась на уровне субъектов РФ.
Данный рейтинг означает умеренно высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в РФ, при некоторой чувствительности к воздействию объективных неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в стране.
Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода обусловлен определенной долговой нагрузкой при большой доле капитальных расходов, компенсируемыми высокими показателями ликвидности и высокими показателями развития экономики. Экономика города определяется промышленным потенциалом и транспортной инфраструктурой, а сравнительно высокие заработные платы и низкий уровень безработицы поддерживают его налоговую базу. Показатели бюджетной дисциплины поддерживаются высокими капитальными расходами, которые осуществляются за счет собственных и безвозмездных поступлений.
По мнению директора департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрия Мочалкина, рейтинговое заключение агентства по городу объективно и своевременно.
«Выводы независимой аналитической компании основываются на широком спектре информации как в части финансов и экономики города, так и в части промышленного производства, сферы услуг, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, капитального строительства. Считаю, что данный рейтинг позволит создать максимально благоприятные условия при размещении муниципального облигационного займа, выпуск которого сгладит долговую нагрузку», — сказал Юрий Мочалкин.