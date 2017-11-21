Пермский завод им. Дзержинского получил возможность выйти из кризиса

Источник: "Российская газета"

Из затяжного кризиса, в котором вот уже более 12 лет находится один из крупнейших машиностроительных заводов Прикамья, наметился выход.

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Машиностроительный завод имени Феликса Дзержинского» имеет все шансы восстановить нормальную работу как стратегическое оборонное предприятие.

Завод, в то время судостроительный, был создан в середине XIX века. Через несколько лет с его стапелей сошли первые два парохода. В 1896 году двухпалубное судно «Екатеринбург» удостоилось высшей награды на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Корабли этой серии ходили по Каме и Волге до середины XX века. В разные годы машзавод выпускал широкий спектр продукции как гражданского, так и военного назначения.

Сегодня здесь производят взрыватели и пиротехнику для различных видов вооружений, центробежные сепараторы и датчики сигнализации давления в двигателях внутреннего сгорания. При этом второй десяток лет завод находится в процедуре банкротства. Несколько крупных производственных площадок с выходом на Каму, социальная сфера, стадион, по сути, представляют собой огромную заброшенную территорию в центре Перми.

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Недавно на предприятии произошла смена руководящего состава. Исполняющим обязанности директора назначен Алексей Чазов, до этого бывший заместителем директора по коммерческим вопросам. Егор Заворохин, исполнительный директор ФГУП с 2011 года, покинул пост по собственному желанию — он трудоустраивается на одно из оборонных предприятий Москвы.

Перспективы завода озвучил глава Прикамья Максим Решетников. По его мнению, один из путей нормализации работы предприятия — кооперация с государственной корпорацией. Завод страдает от постоянной смены управленческих команд, решается вопрос о его приобретении структурами «Ростеха», отметил губернатор на октябрьском пленарном заседании Законодательного собрания края.

— Завод находится в процедуре банкротства, и, на мой взгляд, главная задача — «затащить» его в периметр «Ростехнологий», — сказал губернатор. — Что логично с точки зрения кооперации и номенклатуры продукции. Переговоры по этому вопросу уже ведутся.

Есть также несколько вариантов использования пустующих помещений и территории предприятия. Один из них — разместить здесь спорткомплекс к чемпионату мира по баскетболу.

По мнению юриста Дмитрия Зайцева, возможность восстановить контроль налоговой инспекции над реестром кредиторов существует. Для этого нужно обратиться в арбитражный суд с требованием признать ничтожным договор, заключенный 15 июня 2012 года между ООО «Научно-производственная фирма «Эксперт» и ООО «Бытпромторг». Проблема в том, что право требования к заводу «Бытпромторг» получил только 19 июня, а значит, никак не мог уступить его четырьмя днями ранее. После восстановления ООО «Бытпромторг» в реестре требований кредиторов оно может быть сразу же исключено из него — фирма уже ликвидирована. В таком случае доля налоговой службы в реестре требований кредиторов увеличится почти до 100 процентов.

Комментарий

Дмитрий Зайцев, юрист:

— Задача нового руководителя предприятия — найти общий язык с кредиторами и Управлением Федеральной налоговой службы РФ по Пермскому краю. Главная слагаемая успеха состоит в том, чтобы внести изменения в реестр требований кредиторов, исключить из него ООО «Научно-производственная фирма «Эксперт» и одновременно поставить на учет в реестр ООО «Бытпромторг», которые связаны процессуальным правопреемством сделок.

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Если после этого признать состоявшуюся между ними сделку выкупа требований, направленных на исполнение денежных обязательств, ничтожной, то доля налоговой службы РФ в реестре требований кредиторов должника вновь была бы восстановлена. Следующий шаг, который положительно сказался бы на перспективах завода, — исключение из реестра кредиторов ООО «Бытпромторг», поскольку данная организация, занимавшаяся конкурсным управлением, уже ликвидирована за ненадобностью. А согласно статье 419 Гражданского кодекса РФ, требование прекращается в случае ликвидации юридического лица-кредитора. После этого может быть подписано мировое соглашение должника с его кредиторами и процедура банкротства ФГУП прекращена. Тогда появится возможность говорить о том, что Российская Федерация восстановлена в правах собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия, включенного постановлением правительства РФ в список стратегических оборонных предприятий. Как следствие, государство вновь получит право назначать органы управления (генерального директора), а предприятие — возможность стабильно работать. Налоговая же недоимка может быть взыскана в рамках закона об исполнительном производстве и Налогового кодекса РФ.

Справка «РГ».