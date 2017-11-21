Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кабаева подколола убитых горем итальянцев
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
«Гринпис» заявил о «скрытой радиационной аварии» в России
Суд наказал Польшу за Беловежскую Пущу
Министерство попросят дать оценку речи школьника в бундестаге
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Эксперт: РФ и Китай готовятся к непредвиденным обстоятельствам
Теперь делить имущество при разводе будет проще
Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
44-летняя Юлия Высоцкая путешествует по Карелии (фото)
СМИ: 44-летняя Мария Порошина предстала в купальнике
Рабинович: на Майдане стреляли снайперы Саакашвили
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
13Густой смог окутал Дели
13:36 (мск), источник: "Российская газета"

Пермский завод им. Дзержинского получил возможность выйти из кризиса

У завода имени Дзержинского есть все шансы восстановить полноценную работу.

Источник: "Российская газета"

Из затяжного кризиса, в котором вот уже более 12 лет находится один из крупнейших машиностроительных заводов Прикамья, наметился выход.

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Машиностроительный завод имени Феликса Дзержинского» имеет все шансы восстановить нормальную работу как стратегическое оборонное предприятие.

Завод, в то время судостроительный, был создан в середине XIX века. Через несколько лет с его стапелей сошли первые два парохода. В 1896 году двухпалубное судно «Екатеринбург» удостоилось высшей награды на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Корабли этой серии ходили по Каме и Волге до середины XX века. В разные годы машзавод выпускал широкий спектр продукции как гражданского, так и военного назначения.

Сегодня здесь производят взрыватели и пиротехнику для различных видов вооружений, центробежные сепараторы и датчики сигнализации давления в двигателях внутреннего сгорания. При этом второй десяток лет завод находится в процедуре банкротства. Несколько крупных производственных площадок с выходом на Каму, социальная сфера, стадион, по сути, представляют собой огромную заброшенную территорию в центре Перми.

Читайте также
Кредиторы ЗиД не стали принимать решение об остановке производства

Недавно на предприятии произошла смена руководящего состава. Исполняющим обязанности директора назначен Алексей Чазов, до этого бывший заместителем директора по коммерческим вопросам. Егор Заворохин, исполнительный директор ФГУП с 2011 года, покинул пост по собственному желанию — он трудоустраивается на одно из оборонных предприятий Москвы.

Перспективы завода озвучил глава Прикамья Максим Решетников. По его мнению, один из путей нормализации работы предприятия — кооперация с государственной корпорацией. Завод страдает от постоянной смены управленческих команд, решается вопрос о его приобретении структурами «Ростеха», отметил губернатор на октябрьском пленарном заседании Законодательного собрания края.

— Завод находится в процедуре банкротства, и, на мой взгляд, главная задача — «затащить» его в периметр «Ростехнологий», — сказал губернатор. — Что логично с точки зрения кооперации и номенклатуры продукции. Переговоры по этому вопросу уже ведутся.

Есть также несколько вариантов использования пустующих помещений и территории предприятия. Один из них — разместить здесь спорткомплекс к чемпионату мира по баскетболу.

По мнению юриста Дмитрия Зайцева, возможность восстановить контроль налоговой инспекции над реестром кредиторов существует. Для этого нужно обратиться в арбитражный суд с требованием признать ничтожным договор, заключенный 15 июня 2012 года между ООО «Научно-производственная фирма «Эксперт» и ООО «Бытпромторг». Проблема в том, что право требования к заводу «Бытпромторг» получил только 19 июня, а значит, никак не мог уступить его четырьмя днями ранее. После восстановления ООО «Бытпромторг» в реестре требований кредиторов оно может быть сразу же исключено из него — фирма уже ликвидирована. В таком случае доля налоговой службы в реестре требований кредиторов увеличится почти до 100 процентов.

Комментарий

Дмитрий Зайцев, юрист:

— Задача нового руководителя предприятия — найти общий язык с кредиторами и Управлением Федеральной налоговой службы РФ по Пермскому краю. Главная слагаемая успеха состоит в том, чтобы внести изменения в реестр требований кредиторов, исключить из него ООО «Научно-производственная фирма «Эксперт» и одновременно поставить на учет в реестр ООО «Бытпромторг», которые связаны процессуальным правопреемством сделок.

Читайте также
Власти Прикамья оценили перспективы краевой промышленности

Если после этого признать состоявшуюся между ними сделку выкупа требований, направленных на исполнение денежных обязательств, ничтожной, то доля налоговой службы РФ в реестре требований кредиторов должника вновь была бы восстановлена. Следующий шаг, который положительно сказался бы на перспективах завода, — исключение из реестра кредиторов ООО «Бытпромторг», поскольку данная организация, занимавшаяся конкурсным управлением, уже ликвидирована за ненадобностью. А согласно статье 419 Гражданского кодекса РФ, требование прекращается в случае ликвидации юридического лица-кредитора. После этого может быть подписано мировое соглашение должника с его кредиторами и процедура банкротства ФГУП прекращена. Тогда появится возможность говорить о том, что Российская Федерация восстановлена в правах собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия, включенного постановлением правительства РФ в список стратегических оборонных предприятий. Как следствие, государство вновь получит право назначать органы управления (генерального директора), а предприятие — возможность стабильно работать. Налоговая же недоимка может быть взыскана в рамках закона об исполнительном производстве и Налогового кодекса РФ.

Справка «РГ».

История завода началась в 1859 году. В 1876-м он перешел в руки известного пермского предпринимателя Ивана Любимова. В 1914-м был признан образцовым оборонным предприятием, еще через десять лет приступил к выпуску молочных сепараторов, тогда же коллектив попросил присвоить предприятию имя Феликса Дзержинского. В годы Великой Отечественной войны труженики завода произвели 180 миллионов взрывателей для фронта. В 1942 году указом Президиума Верховного Совета СССР машзавод был награжден орденом Ленина. Разработанная здесь в послевоенное время бензопила «Дружба» на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году была удостоена Гран-при и золотой медали.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ответ России на выход США из ДРСМД будет ассиметричным и мегатонным
Песков осудил травлю ямальского школьника
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Опубликован экологический рейтинг городов России
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
«Гринпис» потребовал расследовать «скрытую радиационную аварию»
ОП подготовит 100 тыс. наблюдателей на выборы президента
Известного ведущего Чарли Роуза обвинили в домогательствах
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом» Канал анонсировал выход информационного ток-шоу, одной из ведущих которого стала артистка. Передача будет выходить ежедневно
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Павел Воля устроил детям экстремальный отдых Телеведущий поставил сына и дочь на горные лыжи.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь