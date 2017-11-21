Для моногородов Челябинской области закупят шесть автомобилей скорой медицинской помощи

ЧЕЛЯБИНСК. Правительством Российской Федерации подписано распоряжение, согласно которому в 2017 году для моногородов по всей стране будет закуплено 262 автомобиля скорой медицинской помощи, в том числе шесть машин скорой помощи поступят в Челябинскую область, сообщает пресс-служба челябинского губернатора.

Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей, что позволит ускорить процедуру заключения контрактов на поставку. По распоряжению Правительства РФ в 2017 году предусмотрена дополнительная поставка 262 машин скорой медицинской помощи, в том числе шесть машин будет приобретено для моногородов Челябинской области. Напомним, в сентябре 2017 года Правительством Российской Федерации было принято решение о закупке 1150 машин скорой на общую сумму свыше трех миллиардов рублей для 75 регионов, в том числе в Челябинскую область распределено 15 единиц транспорта. Таким образом, автопарк Южного Урала пополнится 21 каретой скорой медицинской помощи, приобретенной за счет федеральной казны.

Добавим, в 2017 году за счет средств областного бюджета для ряда территорий Южного Урала закупили 55 автомобилей скорой медицинской помощи. На пополнение автопарка по решению губернатора Бориса Дубровского было направлено почти 110 миллионов рублей.

Среди 55 машин — 42 единицы класса В (марки Газель); 10 единиц класса В (марки УАЗ); 3 единицы класса С (реанимобиль марки Газель). Поставленные автомобили скорой медицинской помощи распределены среди 18 муниципальных образований Челябинской области, включая 7 моногородов. 23 автомобиля будут переданы Челябинску, 10 машин — Магнитогорску, по 3 автомобиля скорой медицинской помощи получат Копейск и Сатка. Еще по 2 машины отправятся в Троицк и Чебаркуль, по одной получат Аша, Верхнеуральск, Верхний Уфалей, Еманжелинск, Катав-Ивановск, Кизил, Красноармейский район, Миасс, Нагайбакский район, Октябрьский района, Пласт.

Автомобили скорой помощи полностью соответствуют новому Межгосударственному стандарту ГОСТ 33665–2015 «Автомобили скорой медицинской помощи. Технические требования и методы испытаний», вступившему в силу с 1 апреля 2017 года. Так, в частности автомобили скорой помощи, помимо прочего, оснащены климат-контролем, более мощной системой кондиционирования воздуха, а также увеличено количество мест в салоне.