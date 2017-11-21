Для моногородов Челябинской области закупят шесть автомобилей скорой медицинской помощи
По решению Правительства Российской Федерации.
По решению Правительства Российской Федерации.
ЧЕЛЯБИНСК. Правительством Российской Федерации подписано распоряжение, согласно которому в 2017 году для моногородов по всей стране будет закуплено 262 автомобиля скорой медицинской помощи, в том числе шесть машин скорой помощи поступят в Челябинскую область, сообщает
Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей, что позволит ускорить процедуру заключения контрактов на поставку. По распоряжению Правительства РФ в 2017 году предусмотрена дополнительная поставка 262 машин скорой медицинской помощи, в том числе шесть машин будет приобретено для моногородов Челябинской области. Напомним, в сентябре 2017 года Правительством Российской Федерации было принято решение о закупке 1150 машин скорой на общую сумму свыше трех миллиардов рублей для 75 регионов, в том числе в Челябинскую область распределено 15 единиц транспорта. Таким образом, автопарк Южного Урала пополнится 21 каретой скорой медицинской помощи, приобретенной за счет федеральной казны.
Добавим, в 2017 году за счет средств областного бюджета для ряда территорий Южного Урала закупили 55 автомобилей скорой медицинской помощи. На пополнение автопарка по решению губернатора Бориса Дубровского было направлено почти 110 миллионов рублей.
Среди 55 машин — 42 единицы класса В (марки Газель); 10 единиц класса В (марки УАЗ); 3 единицы класса С (реанимобиль марки Газель). Поставленные автомобили скорой медицинской помощи распределены среди 18 муниципальных образований Челябинской области, включая 7 моногородов. 23 автомобиля будут переданы Челябинску, 10 машин — Магнитогорску, по 3 автомобиля скорой медицинской помощи получат Копейск и Сатка. Еще по 2 машины отправятся в Троицк и Чебаркуль, по одной получат Аша, Верхнеуральск, Верхний Уфалей, Еманжелинск,
Автомобили скорой помощи полностью соответствуют новому Межгосударственному стандарту
Обновление парка машин скорой медицинской помощи проходит в регионе каждый год в плановом режиме. Так, в 2014 году за счет средств областного бюджета было приобретено 4 машины класса В и 2 машины класса А. В 2015 году на средства региональной казны приобретено 63 автомобиля скорой медицинской помощи: 24 единицы класса В на базе Соболь, 7 единиц класса В на базе ГАЗ, 23 единицы класса В на базе УАЗ, 6 единиц класса В на базе Мерседес Бенц и 3 реанимобиля (класс С). В 2016 году 34 автомобиля скорой медицинской помощи поступили в Челябинскую область за счет средств федерального и регионального бюджетов. На начало 2017 года на балансе государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Челябинской области находится 464 кареты скорой медицинской помощи.