Волгоградская область может стать центром промышленного туризма
Волгоградскую область могут сделать центром промышленного туризма в России.
Волгоградскую область могут сделать центром промышленного туризма в России.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Агентстве развития туризма и социокультурных проектов», в регионе расположены уникальные промышленные предприятия, в цехах которых реализуются передовые технологические процессы, используется новое современное оборудование, налажен постоянный выпуск продукции.
«Волгоградская область известна крупными пищевыми производствами и современными агрокомплексами», — подчеркнули специалисты.
«Коммерсанты выразили интерес к новому туристическому тренду, и заявили о готовности развития промышленного туризма на ряде крупных предприятий региона», — заявили в «Агентстве развития туризма и социокультурных проектов».
Добавим, что промышленный туризм позволяет решать такие задачи, как повышение имиджа отечественной промышленности, привлечение новых кадров в промышленную отрасль, повышение уровня патриотического воспитания и обучения подрастающего поколения.
«Промышленный туризм сегодня — это новый мировой тренд и одно из приоритетных направлений развития внутреннего туризма», — отмечают специалисты.