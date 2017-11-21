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18:09 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградская область может стать центром промышленного туризма

Волгоградскую область могут сделать центром промышленного туризма в России.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Агентстве развития туризма и социокультурных проектов», в регионе расположены уникальные промышленные предприятия, в цехах которых реализуются передовые технологические процессы, используется новое современное оборудование, налажен постоянный выпуск продукции.

«Волгоградская область известна крупными пищевыми производствами и современными агрокомплексами», — подчеркнули специалисты.

«Коммерсанты выразили интерес к новому туристическому тренду, и заявили о готовности развития промышленного туризма на ряде крупных предприятий региона», — заявили в «Агентстве развития туризма и социокультурных проектов».

Добавим, что промышленный туризм позволяет решать такие задачи, как повышение имиджа отечественной промышленности, привлечение новых кадров в промышленную отрасль, повышение уровня патриотического воспитания и обучения подрастающего поколения.

«Промышленный туризм сегодня — это новый мировой тренд и одно из приоритетных направлений развития внутреннего туризма», — отмечают специалисты.

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