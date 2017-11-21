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15:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Беларуси отменят целевую покупку валюты предприятиями. Что будет с курсом?

С 1 января 2018 года Беларусь должна отменить целевую покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. По крайней мере, это предусмотрено обязательствами в получении седьмого транша кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития.

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Источник: Комсомольская правда

Что такое целевая покупка валюты? Допустим, предприятию нужно закупить за границей комплектующие, для этого необходима валюта. Предприятие идет на биржу и обосновывает приобретение конкретного количества валюты. Это обоснование хотят отменить. Грубо говоря: покупай сколько хочешь!

К чему это может привести и как может повлиять на курс?

— Ни к чему не приведет. Да, отменяется целевая покупка валюты, но остается валютный контроль и ограничение на операции, связанные с движением капитала. По сути, предприятие по-прежнему будет приобретать валюту для оплаты импорта, валютных командировочных и т. д., — уверен старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Но появляется новая возможность: купить валюту и положить ее на валютный депозит. Раньше на валютный депозит могли положить деньги те предприятия, у которых была валюта. А теперь можно будет купить и положить. Но с учетом нынешних низких ставок по валютным депозитам это вряд ли будет кому-то интересно. Раньше были ограничения, потому что курс искусственно регулировался, сдерживался, был дефицит валюты. Желающих купить валюту было больше, чем ее продать — в частности, из-за постоянных девальвационных ожиданий. Ведь если валюта дорожает, то покупать ее рационально: купить, чтобы лежала, так как курс все равно вырастет. Сейчас у нас курс плавающий, валюта может то расти, то падать, и покупать ее впрок большого смысла нет. Не думаю, что с нового года все предприятия ринутся покупать валюту. Ее будут покупать те, кто делал это и раньше — то есть импортеры.

— Можно сказать, что у нас на валютном рынке сейчас спокойствие?

— Безусловно. Когда курс искусственно сдерживается, есть дефицит валюты. Чтобы его не было, надо искусственно стимулировать предложение и сдерживать спрос. Для предложения у нас была обязательная продажа части валютной выручки, а для ограничения спроса — целевой способ покупки валюты. Насколько я помню, в планах властей есть и отмена обязательной продажи валютной выручки, которая сейчас составляет 10%. Раз курс рыночный, нет смысла ни в обязательной продаже валютной выручки, ни в целевой покупке валюты.

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