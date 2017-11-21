В Беларуси отменят целевую покупку валюты предприятиями. Что будет с курсом?

— Ни к чему не приведет. Да, отменяется целевая покупка валюты, но остается валютный контроль и ограничение на операции, связанные с движением капитала. По сути, предприятие по-прежнему будет приобретать валюту для оплаты импорта, валютных командировочных и т. д., — уверен старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Но появляется новая возможность: купить валюту и положить ее на валютный депозит. Раньше на валютный депозит могли положить деньги те предприятия, у которых была валюта. А теперь можно будет купить и положить. Но с учетом нынешних низких ставок по валютным депозитам это вряд ли будет кому-то интересно. Раньше были ограничения, потому что курс искусственно регулировался, сдерживался, был дефицит валюты. Желающих купить валюту было больше, чем ее продать — в частности, из-за постоянных девальвационных ожиданий. Ведь если валюта дорожает, то покупать ее рационально: купить, чтобы лежала, так как курс все равно вырастет. Сейчас у нас курс плавающий, валюта может то расти, то падать, и покупать ее впрок большого смысла нет. Не думаю, что с нового года все предприятия ринутся покупать валюту. Ее будут покупать те, кто делал это и раньше — то есть импортеры.