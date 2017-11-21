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16:42 (мск), источник: Prokazan.ru

Татарстан остался в тройке регионов России с самым большим госдолгом‍

Татарстан занял третье место в России и первое в Приволжском федеральном округе по объему госдолга — он составляет 93,2 млрд рублей. Об этом сообщается в документе «Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 ноября 2017 года».

Источник: Prokazan.ru

Самый большой госдолг у Краснодарского края — 141,8 млрд рублей, где ранее прошла Олимпиада, на втором месте — Красноярский край с 95,4 млрд, где в 2019 году пройдет Универсиада.

84,8 млрд долга Татарстана приходится на бюджетные кредиты, 8,4 млрд — на государственные обязательства.

Ранее стало известно, что Татарстану будет реструктуризирован долг, взятый на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года. Было подписано соглашение с Министерством финансов России о реструктуризации долга на сумму 12,2 млрд рублей по «универсиадским» условиям: отсрочка на десять лет и погашение равными долями в течение десяти лет. «Первые 10 лет мы платим только проценты, следующие 10 лет — равными долями», — говорилось в сообщении.

В дальнейшем власти Татарстана также планируют реструктуризировать государственный долг республики.

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