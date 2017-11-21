Татарстан остался в тройке регионов России с самым большим госдолгом‍

Самый большой госдолг у Краснодарского края — 141,8 млрд рублей, где ранее прошла Олимпиада, на втором месте — Красноярский край с 95,4 млрд, где в 2019 году пройдет Универсиада.

Ранее стало известно, что Татарстану будет реструктуризирован долг, взятый на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года. Было подписано соглашение с Министерством финансов России о реструктуризации долга на сумму 12,2 млрд рублей по «универсиадским» условиям: отсрочка на десять лет и погашение равными долями в течение десяти лет. «Первые 10 лет мы платим только проценты, следующие 10 лет — равными долями», — говорилось в сообщении.