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16:49 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде продолжаются депутатские инспекции долгостроев

На трёх долгостроях Красноармейского района Волгограда побывали члены рабочей группы при облдуме. На возведение этих проблемных объектов привлечены средства 358 граждан в размере более 800 миллионов рублей.

Областные депутаты, вместе с представителями Госстройнадзора, подрядчиками и обманутыми дольщиками, обсудили возможности завершения долгостроев.

Жилой комплекс «Адмиралтейский» разместился на улице Фадеева по соседству с набережной Красноармейского района. Два 21-этажных дома должны были ввестись в эксплуатацию в 4-м квартале 2015 года. Обязательства по заключенным договорам до сих пор не выполнены. Строительная готовность домов высокая — около 90%.

Региональные парламентарии уже приезжали сюда в июле этого года. Тогда представитель застройщика — ОАО «ЗЖБИК» объяснил задержку сложной экономической ситуацией и падением спроса на жилье, но, тем не менее, обещал сдать объект до конца 2017 года. В ходе повторного визита выяснилось, что сроки завершения стройки снова сдвигаются, на этот раз, до следующей весны. Главная причина — отсутствие средств на приобретение и монтаж лифтов.

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Подобная ситуация на другом объекте «ЗЖБИК» по улице Огарева была разрешена с помощью областной власти: агентство ипотечного и жилищного кредитования приобрело квартиры в строящемся доме — вырученные средства направлены на закупку необходимого оборудования. Дольщики ЖК «Адмиралтейский» рассчитывают на положительный исход и в своём случае. В двух домах до сих пор свободны 43 квартиры. Полученных от их продажи средств хватит для завершения строительства.

Следующий объект — дом по улице 50 лет Октября. Здесь ситуация сложнее — из 12 этажей построено пять, тогда как по подписанным договорам дольщики уже четыре года должны жить в своих квартирах. Начавшая стройку компания переоценила свои силы, и теперь права на этот объект готова уступить. В настоящее время региональная власть содействует поиску нового добросовестного застройщика. По такому же пути рекомендовано пойти гражданам, вложившимся в строительство 14-этажного дома на улице Вучетича. Его возведение было «заморожено» три года назад на нулевом уровне.

«Для привлечения новых инвесторов применяются все возможные механизмы, — пояснил на встрече с обманутыми дольщиками председатель комитета Волгоградской областной Думы по ЖКХ, жилищной политике и строительству Юрий Корбаков. — Мы предлагаем потенциальным застройщикам, готовым достроить проблемные дома, воспользоваться недавно принятым областным законом и получить под реализацию своих проектов землю по льготной аренде. В региональном бюджете заложены средства на выплату компенсации расходов на подключение таких домов к инженерным сетям. По каждому объекту разрабатывается своя “дорожная карта”. Как подчеркнул губернатор Андрей Бочаров, дольщики не останутся наедине со своими проблемами. Работа будет вестись до тех пор, пока все долгострои не будут завершены».

Возникшая ещё десять лет назад проблема, системно начала решаться с 2014 года. За этот период времени удалось достроить и ввести в эксплуатацию 40 объектов, удовлетворены требования порядка 4 тысяч дольщиков. До 10 декабря рабочая группа Волгоградской областной Думы планирует посетить 14 площадок строящихся многоквартирных домов. После чего состоится итоговое межведомственное совещание по защите прав участников долевого строительства. В нём будут участвовать и представители инициативных групп обманутых дольщиков трёх долгостроев Красноармейского района.

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