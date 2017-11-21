Крым проведет «тотальную инвентаризацию» аварийного жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил членам правительства региона провести «тотальную инвентаризацию» аварийного жилья. Об этом он сообщил во вторник на совещании с участием председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина.

«Информация [об аварийном жилье], представленная [властями регионов Крыма] на бумаге, зачастую не соответствует тому, что происходит на самом деле, поэтому консолидируемся на том, чтобы провести тотальную инвентаризацию, еще раз перепроверить и представить все материалы в федеральное правительство для принятия решения», — сказал Аксенов.

Ранее со ссылкой на Степашина сообщалось, что Республика Крым для решения вопроса расселения граждан из аварийного жилья нуждается в порядка 500 млн рублей до конца 2018 года.

«Мы договорились, что на следующий год до 500 млн рублей Крым получит на решение этих задач», — заявил Аксенов.