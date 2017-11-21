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16:48 (мск), источник: ТАСС

Крым проведет «тотальную инвентаризацию» аварийного жилья

Сергей Аксенов отметил, что для решения вопроса расселения граждан из аварийного жилья Крым получит «на следующий год до 500 млн рублей».

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил членам правительства региона провести «тотальную инвентаризацию» аварийного жилья. Об этом он сообщил во вторник на совещании с участием председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина.

«Информация [об аварийном жилье], представленная [властями регионов Крыма] на бумаге, зачастую не соответствует тому, что происходит на самом деле, поэтому консолидируемся на том, чтобы провести тотальную инвентаризацию, еще раз перепроверить и представить все материалы в федеральное правительство для принятия решения», — сказал Аксенов.

Ранее со ссылкой на Степашина сообщалось, что Республика Крым для решения вопроса расселения граждан из аварийного жилья нуждается в порядка 500 млн рублей до конца 2018 года.

«Мы договорились, что на следующий год до 500 млн рублей Крым получит на решение этих задач», — заявил Аксенов.

«Теперь наша задача как органов власти определить точки, которые нуждаются в помощи, определить объем бедствия», — добавил он.

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