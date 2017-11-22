Земельный участок под спорной подстанцией передадут от СО РАН Новосибирской области
Передача участка позволит запустить подстанцию «Академическая-2» и улучшить электроснабжение Академгородка.
Передача участка позволит запустить подстанцию «Академическая-2» и улучшить электроснабжение Академгородка.
Пятилетний спор о земле под подстанцией «Академическая-2» завершился. Участок передадут в собственность Новосибирской области. Об этом сообщила
— Правительством Новосибирской области, Федеральным агентствов научных организаций и СО РАН подписано соглашение, по которому земельный участок будет передан в собственность Новосибирской области, — сообщили в Правительстве Новосибирской области.
В 2012 году СО РАН подало в суд иск, с требованием снести почти готовую подстанцию. Это требование академики мотивировали тем, что земля, на которой располагался объект, не была оформлена должным образом. Арбитраж отказал в удовлетворении требований обеих сторон. Когда участок окончательно передадут в собственность области, подстанцию «Академическая-2» можно будет достроить и ввести в эксплуатацию. Это улучшит электроснабжение Академгородка.