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09:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Земельный участок под спорной подстанцией передадут от СО РАН Новосибирской области

Передача участка позволит запустить подстанцию «Академическая-2» и улучшить электроснабжение Академгородка.

Пятилетний спор о земле под подстанцией «Академическая-2» завершился. Участок передадут в собственность Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства, 21 ноября.

— Правительством Новосибирской области, Федеральным агентствов научных организаций и СО РАН подписано соглашение, по которому земельный участок будет передан в собственность Новосибирской области, — сообщили в Правительстве Новосибирской области.

В 2012 году СО РАН подало в суд иск, с требованием снести почти готовую подстанцию. Это требование академики мотивировали тем, что земля, на которой располагался объект, не была оформлена должным образом. Арбитраж отказал в удовлетворении требований обеих сторон. Когда участок окончательно передадут в собственность области, подстанцию «Академическая-2» можно будет достроить и ввести в эксплуатацию. Это улучшит электроснабжение Академгородка.

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