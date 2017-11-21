В Минстрое допустили подорожание жилья из-за отказа от долевого строительства
По оценкам заместителя главы Минстроя РФ Никиты Стасишина,
По оценкам заместителя главы Минстроя РФ Никиты Стасишина,
Замена долевого строительства проектным финансированием может привезти к росту стоимости жилья как минимум на 5−7%. Такую оценку озвучил заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин.
«Это самый острый вопрос сейчас для Минстроя, потому что нам надо увеличивать объемы и качество жилья, но при этом делать его доступным, и не только за счёт доступных ипотечных ставок <…> Я считаю, что цены вырастут на 5−7%. И это в самом лучшем случае», — цитирует его агентство РИА «Новости».
Заместитель министра также допустил, что в преддверие скорого пересмотра модели финансирования отрасли, застройщики заранее могут вывести на рынок целый ряд проектов, чтобы успеть привлечь средства дольщиков.
Согласно оценкам Минстроя РФ, 80% жилья в России строится с привлечением денег дольщиков. По данным Росреестра, число новых зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве за девять месяцев этого года составило 483,6 тыс., что почти на 60 тыс. выше чем в прошлом году.
Несколько недель назад президент Владимир Путин предложил отказаться от системы долевого строительства в пользу проектного финансирования, которое застройщикам будут выдавать банки. Поводом к такому предложению стала проблема обманутых дольщиков, которую несмотря на различные меры власти не могут решить уже несколько лет.
Сейчас по данным Минстроя, их численность составляет 38 тыс. человек, но в это число входят лишь граждане, заключившие договор с девелопером по 214-ФЗ (Закон о долевом строительстве). Кроме них, есть еще несколько десятков тысяч «неофициальных дольщиков», которые также вложились в недвижимость на стадии строительства, но их договор с девелопером был структурирован