Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Уволенный глава МВД заявил о арестах в высших эшелонах власти ЛНР
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Появились подробности захвата центра Луганска неизвестными – СМИ
Карасев рассказал об идее РФ о пленных ЛДНР
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
Брежнева выложила фотографию в халате и белье – СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
10Последствия тайфуна Дамри
06:07 (мск), источник: Newslab.ru

СГК перевыполнит план по ремонту сетей

Специалисты уже закончили работы на 13,2 км трубопроводов из запланированных 13,6 км.

Сибирская генерирующая компания завершает ремонт теплосетей города в 2017 году. Специалисты Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в группу СГК) закончили работы на 13,2 км трубопроводов из запланированных 13,6 км.

Капитальные ремонты на магистральных сетях были завершены еще до начала отопительного сезона. Сегодня продолжаются текущий ремонт и дополнительные внеплановые работы. Эти мероприятия не влияют на снабжение потребителей теплом и горячей водой.

«Финансирование ремонтной кампании 2017 года предусматривалось в объеме около 462,5 млн рублей. Благодаря проведению конкурентных процедур некоторую часть этих средств нам удалось сэкономить. Эти деньги мы направили на ремонт внутриквартальных и транзитных сетей, тепловых камер и оборудования», — пояснил директор КТТК Сергей Иванов.

Ключевыми объектами программы в этом году стали тепловые сети на улицах Дубровинского, Вавилова, на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». В Центральном районе города специалисты теплотранспортной компании и подрядной организации заменили свыше 600 погонных метров теплосети (в однотрубном исчислении) диаметром 700 мм. Работы осложнялись тем, что тепломагистраль на этом участке пересекала проезжую часть под углом. Для проведения ремонта изменялась существующая схема движения, а потребители обеспечивались горячей водой по временному трубопроводу.

Продолжился капитальный ремонт магистральной тепловой сети на Вавилова, где работы ведутся участками, начиная с 2015 года. В этом году здесь заменили свыше 560 погонных метров (в однотрубном исчислении) теплотрассы диаметром 700 мм с ответвлениями различного диаметра в пределах тепловых камер. За три года на данной магистрали переложено свыше 1,1 км трубопроводов. Хотя срок службы тепловых сетей зависит от многих факторов, специалисты КТТК рассчитывают эксплуатировать обновленный участок без проведения ремонтов ближайшие 25 лет.

Еще одним проектом в ремонтной программе КТТК стала теплосеть большого диаметра на Предмостной площади. Подрядчиком заменен участок труб длиной 364 погонных метра (в однотрубном исчислении) диаметром 1000 мм. По нему теплоноситель поступает потребителям Красноярской ТЭЦ-2.

В марте 2017 года Сибирская генерирующая компания приняла решение взять на себя дополнительные обязательства, расширив план ремонтов тепловых сетей Красноярска. По словам директора Красноярского филиала СГК Александра Шлегеля, поводом для увеличения объемов работ стали несколько обстоятельств: «В первую очередь, компания учла потребности краевого центра в организованной подготовке к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019. Прежде всего мы обратили внимание на проблемные участки, завершили там работы до того, как на улицах приступили к окончательному благоустройству».

Также руководитель филиала отметил, что замену городских теплосетей нужно вести более масштабно, чем позволяют средства, заложенные в тарифе: «Сибирская генерирующая компания изыскала внутренние возможности для дополнительного финансирования ремонтной программы КТТК», — подытожил Александр Шлегель.

На всех участках, где проводились ремонты, восстановили нарушенное благоустройство. За текущий сезон уложено более 16 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, свыше 1,9 тысячи погонных метров бордюрного камня и 12,9 тысячи квадратных метров газона. В местах, где по погодным условиям уже нельзя укладывать новый асфальт, выполнено черновое благоустройство: убран строительный мусор, проезжая часть отсыпана и утрамбована.

Полное восстановление благоустройства на таких площадках запланировано на следующий год. В некоторых местах, в частности на улице Вильского, где ремонт теплосети продолжится в 2018 году, выполнено временное асфальтирование. В планах компании на этом объекте переложить 320 погонных метров (в однотрубном исчислении) диаметром 500 мм.

Кроме этого участка, капитальный ремонт пройдет на трубопроводах по улице Металлургов (228 погонных метров, диаметром 300 мм), по улице 60 лет Октября, в районе дома № 90 (300 погонных метров, диаметром 500 мм). Окончательный перечень объектов ремонтной программы на следующий год будет утвержден в феврале-марте, всего в планах компании отремонтировать 11,8 км труб.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Водители крадутся»: снегопад спровоцировал пробки на дорогах...
Снегопад и продовольственная ярмарка: среда в Красноярске
Раскрыты подробности переговоров Путина и Трампа
Сенатор Сулейман Керимов задержан в Ницце
Глава ЛНР выступил с заявлением в связи с ситуацией в республике
«Спартак» гарантировал себе участие в весенней стадии еврокубков
Объявивший об отставке премьер Ливана вернулся в страну
В Тбилиси подозреваемые в терроризме открыли огонь по спецназу
Жизель Бюндхен потеряла звание самой высокооплачиваемой модели
Спорт
«Спартак» упустил победу над «Марибором» Теперь шансы москвичей на выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы крайне малы
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Доля однокомнатных квартир в новостройках снизится с 50 до 40%
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь