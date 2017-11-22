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06:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Полюс» начал бурение крупнейшего неосвоенного месторождения золота в Иркутской области

Его ресурсы оценены в 58 млн унций.

Источник: IrkutskMedia.ru

Крупнейшая золотодобывающая компания России ПАО «Полюс» сообщает, что ее дочерняя компания «СЛ Золото» начала программу бурения на месторождении Сухой Лог в Иркутской области.

В начале 2017 года компания AMC Consultants на основании результатов исторического бурения подготовила трехмерную блочную ресурсную модель Сухого Лога, согласно которой предполагаемые ресурсы месторождения оценены в 58 млн унций при содержании 2,0 г/тонн. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ПАО «Полюс».

Справка: Крупнейшее в России неосвоенное золоторудное месторождение Сухой Лог расположено в Восточной Сибири, в северной части Бодайбинского района Иркутской области, вблизи Вернинского месторождения. Оно было открыто в 1961 году.

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