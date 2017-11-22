«Полюс» начал бурение крупнейшего неосвоенного месторождения золота в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Крупнейшая золотодобывающая компания России ПАО «Полюс» сообщает, что ее дочерняя компания «СЛ Золото» начала программу бурения на месторождении Сухой Лог в Иркутской области.

В начале 2017 года компания AMC Consultants на основании результатов исторического бурения подготовила трехмерную блочную ресурсную модель Сухого Лога, согласно которой предполагаемые ресурсы месторождения оценены в 58 млн унций при содержании 2,0 г/тонн. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ПАО «Полюс».