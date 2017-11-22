Семь проектов автомобилестроения получат миллиард рублей в Нижегородской области

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Сразу семь нижегородских импортозамещающих проектов автомобилестроения получат федеральную поддержку в размере миллиарда рублей — соответствующее распоряжение было подписано министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам врио губернатора Глеба Никитина, комиссия Минпромторга РФ признала семь нижегородских импортозамещающих проектов «перспективными для развития отечественного автомобилестроения» и решила включить нижегородский кластер в официальный реестр промышленных кластеров России.

Субсидии можно будет направлять на научно-исследовательские разработки, запуск опытной партии изделий, а также возмещение процентов по кредитам на закупку оборудования.