Семь проектов автомобилестроения получат миллиард рублей в Нижегородской области
Субсидии можно будет направлять на
Субсидии можно будет направлять на
Сразу семь нижегородских импортозамещающих проектов автомобилестроения получат федеральную поддержку в размере миллиарда рублей — соответствующее распоряжение было подписано министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Об этом сообщает
По словам врио губернатора Глеба Никитина, комиссия Минпромторга РФ признала семь нижегородских импортозамещающих проектов «перспективными для развития отечественного автомобилестроения» и решила включить нижегородский кластер в официальный реестр промышленных кластеров России.
Субсидии можно будет направлять на
Планируется, что развитие нижегородского кластера позволит создать в регионе более 4 200 новых рабочих мест к 2020 году и привлечь более 28 миллиардов дополнительных поступлений в бюджет.