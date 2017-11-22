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09:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Семь проектов автомобилестроения получат миллиард рублей в Нижегородской области

Субсидии можно будет направлять на научно-исследовательские разработки и запуск опытной партии изделий.

Источник: Reuters

Сразу семь нижегородских импортозамещающих проектов автомобилестроения получат федеральную поддержку в размере миллиарда рублей — соответствующее распоряжение было подписано министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам врио губернатора Глеба Никитина, комиссия Минпромторга РФ признала семь нижегородских импортозамещающих проектов «перспективными для развития отечественного автомобилестроения» и решила включить нижегородский кластер в официальный реестр промышленных кластеров России.

Субсидии можно будет направлять на научно-исследовательские разработки, запуск опытной партии изделий, а также возмещение процентов по кредитам на закупку оборудования.

Планируется, что развитие нижегородского кластера позволит создать в регионе более 4 200 новых рабочих мест к 2020 году и привлечь более 28 миллиардов дополнительных поступлений в бюджет.

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