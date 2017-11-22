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07:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе появилось 60 урн для пластиковых бутылок

Контейнеры установили в Демском районе города.

В уфимской Деме установили более 60-ти контейнеров для пластикового мусора, в частности, для бутылок и баллонов.

— Пока урны установили только в Демском районе. Скоро они появятся и в других. Перед тем, как выкинуть бутылку, рекомендуется ее открыть и выпустить воздух для экономии места в мусоровозе, — сообщили в администрации города.

Контейнеры для пластиковых бутылок расположены по следующим адресам: ул. Правды, д. 20/1, 18/1, 11, 12, 21, 25, 31/1, 31/1, 37/1 ул. Мусоргского, д. 23, 19/А ул. Дагестанская, д. 5, 13/1, 15/1, 17/1, 21, 27 ул. Таллинская, д. 21/А, 22, 28/1 ул. Левитана, д. 7, 9/А, 19, 14/1, 14/3, 20, 22/2, 36, 38/1, 38/3, 71, 43/А ул. Ухтомского, д. 5, 11, 14, 17, 22, 26, 28, 30/2 ул. Центральная, д. ½, 16, 30, 38, 44 ул. Магистральная, д. 12, 27, 27/2 ул. Мусы Джалиля, д. 68/1, 64, 74/3, 72/1, 74/1, 74, 66 ул. Островского, д. 16/1, 18/1 ул. Грозненская, д. 67/3, 69/7, 71/1, 71/4 ул. Минская, д. 58 ул. Строителей 1-я, д. 42.

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