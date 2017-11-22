В Уфе появилось 60 урн для пластиковых бутылок

В уфимской Деме установили более 60-ти контейнеров для пластикового мусора, в частности, для бутылок и баллонов.

— Пока урны установили только в Демском районе. Скоро они появятся и в других. Перед тем, как выкинуть бутылку, рекомендуется ее открыть и выпустить воздух для экономии места в мусоровозе, — сообщили в администрации города.