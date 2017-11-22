Бурков запустил автобусы «Омскоблавтотранса»

С 22 ноября нормальный режим перевозок удалось восстановить после того, как Александр Бурков провел переговоры с руководством Газпрома. Поставщику топлива направили гарантийное письмо с графиком платежей. В ближайшее время будет погашена треть задолженности. До конца года область выплатит еще 70 млн рублей.