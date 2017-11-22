Бурков запустил автобусы «Омскоблавтотранса»
Автобусы «Омскоблавтотранса» вернулись на маршруты только после вмешательства временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова.
Автобусы «Омскоблавтотранса» вернулись на маршруты только после вмешательства временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова.
Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне топливные карты предприятия были заблокированы
С 22 ноября нормальный режим перевозок удалось восстановить после того, как Александр Бурков провел переговоры с руководством Газпрома. Поставщику топлива направили гарантийное письмо с графиком платежей. В ближайшее время будет погашена треть задолженности. До конца года область выплатит еще 70 млн рублей.
«Мы нашли законные пути компенсации задолженности за ГСМ. В рабочем порядке будет принято Распоряжение регионального Минтруда по финансированию затрат за перевозку льготников… Параллельно решаются вопросы финансового оздоровления предприятия и укрепления налоговой дисциплины», — заявил заместитель губернатора Игорь Бондарев.