Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
10 самых высокооплачиваемых моделей (фото)
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
Россияне назвали главный минус Путина
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: в РФ поведали, как НАТО готовило сюрприз в Черном море
СМИ о деталях захвата центра Луганска неизвестными
«Живая Барби» из Польши потратила $40 тысяч на пластику
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Руслана призвала Украину «снять шаровары» – СМИ
СМИ о деталях захвата центра Луганска неизвестными
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
10Самые дорогие в мире картины
11:00 (мск), источник: ТАСС

Омские свинокомплексы из-за АЧС выкупили более 5 тыс. свиней для создания буферных зон

Очаг вируса в регионе был зарегистрирован 13 июля 2017 года в поселке Верблюжий Саргатского района.

ОМСК, 21 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие свинокомплексы Омской области, где в этом году впервые была зафиксирована африканская чума свиней (АЧС), создали буферные зоны от 5 до 15 км для снижения риска распространения этого заболевания. Как сообщила во вторник пресс-служба регионального Россельхознадзора, предприятия выкупили у населения и утилизировали более пяти тысяч свиней.

Читайте также
В Омской области сняли введенный из-за африканской чумы свиней режим ЧС

«С целью недопущения африканской чумы свиней в буферной зоне и непосредственно на свиноводческих предприятиях с высоким уровнем защиты проведены профилактические мероприятия. Для создания буферной зоны в радиусе от 5 до 15 км сторонними организациями и за счет средств свинокомплексов проведено отчуждение более 5000 голов свиней», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, выкупленные свиньи были утилизированы на ветсанутильзаводе «Кормиловский». Профилактические мероприятия были проведены свинокомплексами ООО «Руском-Агро», АО «Омский бекон», ООО «Титан-Агро» и КФХ «Люфт», у которых 4, наивысший уровень компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств — прим. ТАСС) и ЗАО ПК «ОША» с 1 уровнем компартмента.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля 2017 года в поселке Верблюжий Саргатского района. Позднее заболевание обнаружили в населенных пунктах 12 районов и самом Омске.

10 ноября был снят карантин в последнем очаге АЧС, 15 ноября был отменен режим ЧС в Омской области.

Как ранее сказал ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов, говорить о том, что африканскую чуму свиней удалось побороть, преждевременно. Он отметил, что ветеринары продолжают брать анализы у животных и призвал население к соблюдению ветеринарных правил содержания животных. По словам министра, из-за вспышки АЧС на территории Омской области региональный бюджет понес ущерб в размере не менее 230 млн рублей, которые включают компенсации владельцам уничтоженных животных и затраты муниципалитетов.

АЧС — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание опасности не представляет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кремль прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Отец Захарченко заявил, что заработал состояние "как Березовский"
Умер Дмитрий Хворостовский
Правительство России ввело новую разновидность въездных виз
Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов не признал вину
В Тбилиси подозреваемые в терроризме открыли огонь по спецназу
США обвинили Россию в демпинге цен на стальную проволоку
Сооснователь Pixar отстранен из-за обвинений в домогательствах
Украденные вещи Джона Леннона нашлись в Берлине
Спорт
«Спартак» упустил победу над «Марибором» Теперь шансы москвичей на выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы крайне малы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Собянин пообещал жилье всем обманутым дольщикам Москвы
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь