Омские свинокомплексы из-за АЧС выкупили более 5 тыс. свиней для создания буферных зон

ОМСК, 21 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие свинокомплексы Омской области, где в этом году впервые была зафиксирована африканская чума свиней (АЧС), создали буферные зоны от 5 до 15 км для снижения риска распространения этого заболевания. Как сообщила во вторник пресс-служба регионального Россельхознадзора, предприятия выкупили у населения и утилизировали более пяти тысяч свиней.

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«С целью недопущения африканской чумы свиней в буферной зоне и непосредственно на свиноводческих предприятиях с высоким уровнем защиты проведены профилактические мероприятия. Для создания буферной зоны в радиусе от 5 до 15 км сторонними организациями и за счет средств свинокомплексов проведено отчуждение более 5000 голов свиней», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, выкупленные свиньи были утилизированы на ветсанутильзаводе «Кормиловский». Профилактические мероприятия были проведены свинокомплексами ООО «Руском-Агро», АО «Омский бекон», ООО «Титан-Агро» и КФХ «Люфт», у которых 4, наивысший уровень компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств — прим. ТАСС) и ЗАО ПК «ОША» с 1 уровнем компартмента.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля 2017 года в поселке Верблюжий Саргатского района. Позднее заболевание обнаружили в населенных пунктах 12 районов и самом Омске.

10 ноября был снят карантин в последнем очаге АЧС, 15 ноября был отменен режим ЧС в Омской области.

Как ранее сказал ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов, говорить о том, что африканскую чуму свиней удалось побороть, преждевременно. Он отметил, что ветеринары продолжают брать анализы у животных и призвал население к соблюдению ветеринарных правил содержания животных. По словам министра, из-за вспышки АЧС на территории Омской области региональный бюджет понес ущерб в размере не менее 230 млн рублей, которые включают компенсации владельцам уничтоженных животных и затраты муниципалитетов.