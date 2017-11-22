Омские свинокомплексы из-за АЧС выкупили более 5 тыс. свиней для создания буферных зон
Очаг вируса в регионе был зарегистрирован 13 июля 2017 года в поселке Верблюжий Саргатского района.
Очаг вируса в регионе был зарегистрирован 13 июля 2017 года в поселке Верблюжий Саргатского района.
ОМСК, 21 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие свинокомплексы Омской области, где в этом году впервые была зафиксирована африканская чума свиней (АЧС), создали буферные зоны от 5 до 15 км для снижения риска распространения этого заболевания. Как сообщила во вторник
«С целью недопущения африканской чумы свиней в буферной зоне и непосредственно на свиноводческих предприятиях с высоким уровнем защиты проведены профилактические мероприятия. Для создания буферной зоны в радиусе от 5 до 15 км сторонними организациями и за счет средств свинокомплексов проведено отчуждение более 5000 голов свиней», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, выкупленные свиньи были утилизированы на ветсанутильзаводе «Кормиловский». Профилактические мероприятия были проведены свинокомплексами ООО «Руском-Агро», АО «Омский бекон», ООО «Титан-Агро» и КФХ «Люфт», у которых 4, наивысший уровень компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств — прим. ТАСС) и ЗАО ПК «ОША» с 1 уровнем компартмента.
10 ноября был снят карантин в последнем очаге АЧС, 15 ноября был отменен режим ЧС в Омской области.
Как ранее сказал ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов, говорить о том, что африканскую чуму свиней удалось побороть, преждевременно. Он отметил, что ветеринары продолжают брать анализы у животных и призвал население к соблюдению ветеринарных правил содержания животных. По словам министра,
АЧС — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных,