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10:55 (мск), источник: Деловое сообщество

Красный Сулин догоняет Ростов-на-Дону по размеру средней заработной платы

Глава администрации Красносулинского района Николай Альшенко отчитался перед жителями об итогах работы в 2017 году.

Его речь началась с очередного обозначения стратегической цели — обеспечения высокого качества жизни населения.

«Качество жизни определяют множество факторов, в том числе уровень развития экономики, качество и доступность образовательных, медицинских, социальных услуг, развитие сфер культуры и спорта, состояние окружающей среды. По всем этим направлениям мы достигли положительных результатов и заметного роста. Говоря “мы достигли” я, безусловно, имею ввиду совместную командную работу представительной и исполнительной власти на местах. Особую благодарность я хочу выразить губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву за помощь в решении наших проблем», — заявил Николай Альшенко.

По его словам, более 80% районного бюджета в этом году было направлено на обеспечение функционирования и развития социальной сферы, в частности — поддержку занятости населения и недопущение роста безработицы. Это работа дала убедительный эффект — среднемесячная заработная плата выросла на 2,5% и составила 23 613 рублей, уровень регистрируемой безработицы остаётся на рекордно низком уровне и снижается до уровня в 0,79%. При этом растет индекс производства продукции сельского хозяйства — на 5,8% и индекс промышленного производства — на 6,8% соответственно. Не меньшее внимание в администрации Красносулинского района уделяется сфере здравоохранения, в этом году акцент был сделан на развитие первичной медицинской помощи — объём финансирования составил 38 млн рублей — это дало возможность построить модульное здание педиатрического отделения на 25 коек, а также установить модульные фельдшерско-акушерские пункты в двух посёлках района. Кроме того, был проведён ремонт акушерского отделения районной больницы, завершается монтаж врачебной амбулатории в поликлинике, для транспортировки больных был приобретён один легковой автомобиль и два автомобиля скорой помощи.

Однако, Николай Альшенко обратил внимание и на негативные факторы — острой проблемой района остаётся нехватка квалифицированных врачей. На сегодняшний день медицинские учреждения укомплектованы лишь на 55,5%.

Более позитивная картина в культурной жизни Красносулинского района — в очередь раз здесь прошёл фестиваль детского творчества «Южный ветер», в котором приняли участие 1600 человек из 50-ти муниципалитетов Ростовской области.

В этом году район обеспечил жильём 53-х детей-сирот — на это было потрачено более 45 млн средств из областного бюджета. В свою очередь, многодетные семьи получили 15 земельных участков со всей необходимой инфраструктурной для жизни и ведения подсобного хозяйства. В следующем году будет построен дом для 39-ти детей-сирот — уже заключен договор долевого строительства, на эти цели будет потрачено почти 34 млн.

Не менее активно в Красносулинском районе ведётся работа по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья — за неполный год было переселено 16 человек, еще 24 человека переселят в качественное жилье до конца года.

Николай Альшенко держит на личном контроле экологическую обстановку в Красносулинском районе — уже ведётся подготовка к строительству межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, рассчитанного на переработку 250 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. В нынешнем году было выявлено 45 свалочных очагов, из них 44 уже ликвидировано.

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 Красный Сулин догоняет Ростов-на-Дону по размеру средней заработной платы
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