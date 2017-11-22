Шувалов предложил передать реестр недвижимости налоговой службе
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Первый
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Первый
По словам Шувалова, если реестр прав собственности на недвижимость является основой для уплаты налога на нее, «очень сложно объяснить», почему он не находится в ведении ФНС.
«У титула собственности с титулом лица очень большая связь. Почему это не должно быть в одних руках?» — спросил первый
Как сообщалось, ЕГРН, заработал с 1 января 2017 года. Он объединил сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастрового реестра. В настоящее время реестр недвижимости находится в ведении Росреестра.