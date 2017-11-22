Шувалов предложил передать реестр недвижимости налоговой службе

По словам Шувалова, если реестр прав собственности на недвижимость является основой для уплаты налога на нее, «очень сложно объяснить», почему он не находится в ведении ФНС.

«У титула собственности с титулом лица очень большая связь. Почему это не должно быть в одних руках?» — спросил первый вице-премьер на коллегии ФНС, прошедшей во вторник.