Греф призвал не запрещать и не игнорировать криптовалюты

«Второе последствие внедрения блокчейна — это частные криптовалюты. Можно их запрещать, можно приветствовать, модно призывать в них не играть, но они факт нашей жизни. Они существуют и с этим нужно считаться. Постепенно человечество все больше и больше осознаёт этот факт. И первая реакция государства — защита… Но, думаю, что со временем для института частных денег или для тех государств, которые решатся на другую модель денежной эмиссии в экономике… будет место. Думаю, что потребуется время для того, чтобы осознать. И точно последнее, что нужно делать, это запрещать или игнорировать. Блокчейн — это в том числе для малого бизнеса гигантские новые возможности» — сказал Греф.