Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пребывание в тюрьме обошлось Керимову в 117 миллионов долларов
Умер Дмитрий Хворостовский
Последняя картина Черчилля, проданная за $474 тыс.
Обнаружено тело убитого трехкратного чемпиона мира по кикбокгингу
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Карасев о предложении РФ по ЛДНР: Путин сделал беспроигрышный ход
Полякова показала Сети экстремальный разрез платья
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
София Ротару с внучкой и невесткой украсили обложку Elle
Киев: Плотницкий покинул Луганск и укрылся в России
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
19:41 (мск), источник: RNS

Греф призвал не запрещать и не игнорировать криптовалюты

Частные криптовалюты стали фактом современной жизни и последнее, что нудно делать, это запрещать или игнорировать их, заявил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе XI съезда лидеров общероссийской общественной организации «Опора России».

«Второе последствие внедрения блокчейна — это частные криптовалюты. Можно их запрещать, можно приветствовать, модно призывать в них не играть, но они факт нашей жизни. Они существуют и с этим нужно считаться. Постепенно человечество все больше и больше осознаёт этот факт. И первая реакция государства — защита… Но, думаю, что со временем для института частных денег или для тех государств, которые решатся на другую модель денежной эмиссии в экономике… будет место. Думаю, что потребуется время для того, чтобы осознать. И точно последнее, что нужно делать, это запрещать или игнорировать. Блокчейн — это в том числе для малого бизнеса гигантские новые возможности» — сказал Греф.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Житель Ставрополья выиграл в лотерею 100 млн рублей
Нафтогаз упустил свой шанс получить $3,7 млрд кредита из Китая
Самородок из глубин России: скончался Дмитрий Хворостовский
У сборной России отобрали еще одно золото Олимпиады в Сочи
Путин, Эрдоган и Роухани договорились о будущем Сирии
Как изменятся цены на продукты в преддверии Нового года
Кириенко назвал прорывом второй конкурс грантов для НКО
«Дело Захарченко» превратилось в театр абсурда
Церковь решит, сколько раз можно вступать в брак
Спорт
Россию лишили еще одного золота Сочи Комиссия Международного олимпийского комитета обнародовала еще одно неутешительное решение по поводу российских спортсменов
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
IKEA не будет отзывать из России комоды серии «Мальм» вслед за США
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь