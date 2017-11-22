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12:33 (мск), источник: Интерфакс

Инфляционные ожидания россиян опередили «индекс оливье» и «индекс селедки под шубой»

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Инфляционные ожидания граждан РФ в разы превосходят реальные значения индексов, отражающих динамику цен на главные товары новогоднего стола.

Источник: РИА "Новости"

«Что нас беспокоит — инфляционные ожидания граждан остаются высокими, хотя и снижаются», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в среду в Госдуме.

ЦБ для наглядности посчитал «новогодние индексы»: цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд — салат «оливье» и селёдка «под шубой».

Салат «оливье» за год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит около 312 рублей. Селёдка «под шубой» подешевела на 0,9%, стоит чуть больше 150 рублей.

«Но ощущение инфляции у людей гораздо выше, и мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, что можно распоряжаться семейными деньгами, не думая постоянно о росте цен», — отметила Набиуллина.

По ее словам, оценка инфляционных ожиданий населения сейчас составляет 8,7%, тогда как реальная годовая инфляция равна 2,6%.

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