На Среднем Урале стартовал второй этап капремонта МКД

Основной задачей реализации региональной программы этого периода должно стать обеспечение ее максимальной прозрачности и эффективности, сохранение высоких темпов и должного качества строительно-монтажных работ. Об этом 22 ноября на заседании правительства заявил глава региона Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики губернатора.

«Работы, связанные с капремонтом домов по-прежнему будут находиться на контроле региональных властей, поскольку касаются одной из самых важных составляющих жизни человека — комфортного, безопасного, благоустроенного жилья. Реализация мероприятий программы должна быть прозрачной, четкой, эффективной. Уральцы должны быть информированы о деятельности регионального фонда содействия капитальному ремонту жилья, о работе подрядных организаций. Сами жители — это наш главный союзник в обеспечении контроля качества ремонтов», — подчеркнул губернатор.

Глава региона напомнил, что в реестр нуждающихся в капремонте многоквартирных домов на Среднем Урале включено около 28 тысяч многоквартирных домов. К сегодняшнему дню отремонтировано уже более трех тысяч объектов и по многим показателям Свердловская область уверенно входит в тройку лучших субъектов Российской Федерации.

«Мы должны сохранить высокие темпы реализации программы капремонтов без ущерба качеству проведенных работ. В программу вложены большие бюджетные средства и средства самих граждан, и люди вправе рассчитывать на то, что их дома будут отремонтированы должным образом», — отметил Евгений Куйвашев.

Как доложил вице-губернатор области Сергей Швиндт, в 2017 году ремонт общего имущества в области планировалось провести в 2447 многоквартирных домах. На сегодняшний день общий объем их технической готовности составляет около 90%. По количеству МКД и по объемам завершенных плановых мероприятий это самый высокий показатель в Уральском федеральном округе.

К настоящему времени, рассказал он, в регионе уже утвержден краткосрочный план реализации программы капитального ремонта на 2018−2020 годы, в рамках которого планируется выполнить работы в 4187 домах на общую сумму 21,6 млрд рублей.

В 2018 году ремонты будут проводиться на 1470 объектах. Затраты по ним составят около 7, 7 миллиарда рублей.

«К настоящему времени разработана необходимая проектно-сметная документация и проведена ее ценовая экспертиза. На текущий момент проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ. По 499 домам контракты уже заключены и подрядные организации приступили к выполнению работ», — сообщил Сергей Швиндт.

Вице-губернатор также напомнил, что в уходящем году в рамках капремонта на Среднем Урале был завершен первый этап инвестиционного проекта по ремонту и замене лифтового оборудования, в ходе которого в многоквартирных домах было отремонтировано 1002 лифта.