На Среднем Урале стартовал второй этап капремонта МКД
ЕКАТЕРИНБУРГ. Свердловская область завершает первый этап обновления многоквартирных домов и приступает к выполнению следующего краткосрочного плана капремонта.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Свердловская область завершает первый этап обновления многоквартирных домов и приступает к выполнению следующего краткосрочного плана капремонта.
Основной задачей реализации региональной программы этого периода должно стать обеспечение ее максимальной прозрачности и эффективности, сохранение высоких темпов и должного качества
«Работы, связанные с капремонтом домов
Глава региона напомнил, что в реестр нуждающихся в капремонте многоквартирных домов на Среднем Урале включено около 28 тысяч многоквартирных домов. К сегодняшнему дню отремонтировано уже более трех тысяч объектов и по многим показателям Свердловская область уверенно входит в тройку лучших субъектов Российской Федерации.
«Мы должны сохранить высокие темпы реализации программы капремонтов без ущерба качеству проведенных работ. В программу вложены большие бюджетные средства и средства самих граждан, и люди вправе рассчитывать на то, что их дома будут отремонтированы должным образом», — отметил Евгений Куйвашев.
Как доложил
В 2018 году ремонты будут проводиться на 1470 объектах. Затраты по ним составят около 7, 7 миллиарда рублей.
«К настоящему времени разработана необходимая
В 2018 году, отметил он, в МКД области планируется заменить еще 500 единиц техники. Для выполнения соответствующих мероприятий в регионе уже сформирован соответствующий перечень адресов, разработана