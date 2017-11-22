На Новомосковском рынке Роспотребнадзор закрыл столовую

ЕКАТЕРИНБУРГ. На полтора месяца закрыли столовую в Екатеринбурге после жалобы потребителя на некачественную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

После заявления потребителя Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проведено административное расследование в столовой «Самоварчик» (ООО «Гарлес», улица Металлургов, 70, литер Л3).

На момент проверки в работе столовой выявлены нарушения санитарного законодательства: отсутствовало горячее водоснабжение; не соблюдалась последовательность (поточность) технологических процессов; не выделен мучной цех; во всем холодильном оборудовании отсутствовали термометры; не соблюдались условия температурного хранения заправленных салатов и многие другие.

По результатам административного расследования в отношении ООО «Гарлес» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным ст. 6.6 КоАП РФ, и передан для рассмотрения вопроса о привлечении юридического лица к административной ответственности в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга.