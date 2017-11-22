На Южном Урале решили не повышать плату за аренду госимущества

«Согласно проведенному мониторингу цен, эти цифры соответствуют рыночным показателям. В связи с чем на 2018 год базовые величины нами предусмотрены в прежнем размере. Кроме того, в зависимости от места расположения объекта, установлен дифференцированный минимальный размер арендной платы. Для Челябинска и Магнитогорска он составляет 63 рубля за кв.м, для остальных городов области — 56 рублей за кв.м, для иных населенных пунктов — 44 рубля за кв.м», — пояснил глава областного минимущества Алексей Бобраков.