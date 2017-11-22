На Южном Урале решили не повышать плату за аренду госимущества
Правительство Челябинской области установило базовые тарифы для расчета арендной платы за пользование имуществом государства на следующий год.
Правительство Челябинской области установило базовые тарифы для расчета арендной платы за пользование имуществом государства на следующий год.
Они останутся прежними, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Сейчас базовая ставка составляет 480 рублей за кв. метр. Арендная плата за пользование рекламными конструкциями — 240 рублей за кв. метр.
«Согласно проведенному мониторингу цен, эти цифры соответствуют рыночным показателям. В связи с чем на 2018 год базовые величины нами предусмотрены в прежнем размере. Кроме того, в зависимости от места расположения объекта, установлен дифференцированный минимальный размер арендной платы. Для Челябинска и Магнитогорска он составляет 63 рубля за кв.м, для остальных городов области — 56 рублей за кв.м, для иных населенных пунктов — 44 рубля за кв.м», — пояснил глава областного минимущества Алексей Бобраков.
Также он отметил, что власти решили не поднимать арендную плату в том числе с целью поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.