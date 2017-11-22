Крупнейший в мире текстильный бренд откроет завод в Узбекистане

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Один из крупнейших в мире производителей брендовой текстильной продукции южнокорейская Youngone Corporation планирует построить новый завод в Букинском районе Ташкентской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

«Южнокорейская компания организует красильное и швейное производства в Букинском районе, швейное производство с дизайнерским и учебным центром в Самарканде, а также реализует социальный проект поддержки деятельности самаркандского культурного центра “Эль Мероси” в Самарканде. Общая сумма прямых иностранных инвестиций Youngone Corporation превысит 20 миллионов долларов», — рассказали в пресс-центре по освещению визита президента Узбекистана в Южную Корею.

Отметим, что сегодня ежегодный оборот Youngone Corporation составляет 2 миллиарда долларов, а производственные мощности компании расположены в Бангладеш, Вьетнаме, КНР и Сан-Сальвадоре.

В общей сложности по итогам пребывания делегации «Узбекенгилсаноат» в Республике Корея планируется подписать 7 соглашений по реализации совместных инвестиционных проектов на общую сумму более 30 миллионов долларов.