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14:07 (мск), источник: Sputnik

Крупнейший в мире текстильный бренд откроет завод в Узбекистане

Южнокорейский бренд построит завод в Ташкентской области, организует швейное производство с дизайнерским и учебным центром в Самарканде.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Один из крупнейших в мире производителей брендовой текстильной продукции южнокорейская Youngone Corporation планирует построить новый завод в Букинском районе Ташкентской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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«Южнокорейская компания организует красильное и швейное производства в Букинском районе, швейное производство с дизайнерским и учебным центром в Самарканде, а также реализует социальный проект поддержки деятельности самаркандского культурного центра “Эль Мероси” в Самарканде. Общая сумма прямых иностранных инвестиций Youngone Corporation превысит 20 миллионов долларов», — рассказали в пресс-центре по освещению визита президента Узбекистана в Южную Корею.

Отметим, что сегодня ежегодный оборот Youngone Corporation составляет 2 миллиарда долларов, а производственные мощности компании расположены в Бангладеш, Вьетнаме, КНР и Сан-Сальвадоре.

В общей сложности по итогам пребывания делегации «Узбекенгилсаноат» в Республике Корея планируется подписать 7 соглашений по реализации совместных инвестиционных проектов на общую сумму более 30 миллионов долларов.

Напомним, что ранее стороны договорились о крупных поставках узбекского текстиля в Южную Корею общей стоимостью свыше 70 миллионов долларов. Кроме того, Корейская международная ассоциация торговли KITA и национальная платформа электронной торговли KTNET займутся продвижением в 2017—2018 годах узбекской текстильной продукции в Корее через электронную торговую площадку KOREA Trade.

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